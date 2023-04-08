''Все по методичкам Кремля'': УПЦ МП свозит ''массовку'', чтобы помешать переходу храма в Каменце-Подольском в ПЦУ. Видео

УПЦ Московского патриархата свозит массовку в Каменец-Подольский Хмельницкой области, чтобы помешать главному храму города присоединиться к Православной церкви Украины. Ранее депутаты городского совета проголосовали за запрет УПЦ МП использовать земельные участки в городе.

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Как сообщают местные СМИ, в субботу, 7 апреля, в Соборе Александра Невского планируется собрание для перехода церкви в ПЦУ. Активисты призвали всех местных жителей прийти к храму, чтобы выразить свою гражданскую позицию (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Не сидите дома, я вас призываю. Приходите, потому что сейчас, если мы упустим шанс, его уже может не быть. В 15:15 начнется собрание, где мы скажем, что мы не хотим у нас в городе российской православной церкви", – призвал местный активист.

По его словам, сейчас "московские попы массово стягивают своих людей из близлежащих сел и территориальных громад". В частности, у собора были замечены представители сел из других ОТГ.

"Все по методичкам "антимайдана" и Кремля", – прокомментировал политолог Андрей Смолий.

4 апреля депутаты Каменец-Подольского горсовета проголосовали за лишение права УПЦ МП пользования земельными участками в городе.

Единогласно было принято три обращения: о запрете Московского патриархата в Украине, о выходе Каменец-Подольской епархии УПЦ МП из состава РПЦ и о прекращении договоров аренды или пользования УПЦ МП церковными сооружениями, находящимися в госсобственности.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 4 апреля Хмельницкий областной совет запретил УПЦ Московского патриархата на территории области.

– Депутаты Хмельницкого горсовета приняли решение, которым всем объектам УПЦ МП прекратили право на пользование земельными участками.

– Это произошло после избиения военного священниками одного из храмов города.

– В сети идентифицировали главного нападающего, им оказался Игорь Слободян, сотрудник Хмельницкой епархии УПЦ МП. 3 апреля ему сообщили о подозрении, а уже на следующий день стало известно, что Слободян сбежал из страны.