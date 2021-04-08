Возмущенный грязью поезда УЗ иностранец сам помыл окно вагона. Фото

Марина Лисничук Общество 09:42, 8.04.2021 Обновлено: 11:05, 8.04.2021

Пассажир поезда "Укрзалізниці" сообщением Измаил – Киев, датчанин Йоханнес Вамберг Андерсен вынужден был купить швабру и моющее средство, чтобы очистить окно своего вагона.

На такой шаг житель Копенгагена пошел из-за того, что его возмутил грязный поезд. Фото мужчина опубликовал на своей странице в Facebook, оно быстро распространилось в сети (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Убрать УЗ непросто, но это надо делать, правда?" – отметил он. В то же время в комментариях на вопрос подписчиков иностранец добавил, что грязь в украинских поездах "давняя и устойчивая", ему пришлось ее "долго скрести", но полностью отмыть окно так и не удалось.

Датчанин Йоханес Вамберг Андерсен самостоятельно помыл окно вагона УЗ
Facebook Johannes Wamberg Andersen

Репост сообщения Андерсена сделал на своей Facebook-странице и тревел-блогер Олег Васильев, дополнив его другими фото грязных поездов "Укрзалізниці".

Один из грязных вагонов поезда УЗ
Facebook Олега Васильева

"Вот так пассажиры сами моют окна вагонов. Кстати, в составе поезда Киев – Измаил есть самый грязный вагон, который я только видел, просто ужас", – добавил он.

Грязный вагон поезда УЗ Киев – Измаил
Facebook Олега Васильева

Украинцы тоже начали выражать недовольство состоянием купе и вообще вагонов в поездах "Укрзалізниці". А вот датчанин Андерсен в комментариях к посту блогера пошутил, мол, не первый раз ездит УЗ, поэтому знает, что в поезд "надо брать швабру".

Грязный вагон поезда УЗ
Facebook Олега Васильева
Скриншот
Facebook Johannes Wamberg Andersen
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Facebook Олега Васильева

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