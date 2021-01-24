В сети показали элитное купе в поезде "Укрзалізниці" с душем и туалетом. Фото

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Общество
22,0 т.
В сети показали элитное купе в поезде 'Укрзалізниці' с душем и туалетом. Фото

В Украине в составе поезда, курсирующего по направлению Запорожье – Киев, появился вагон повышенной комфортности, которые "Укрзалізниця" закупила еще в прошлом году.

Там в купе есть отдельный умывальник, монитор, в вагоне еще и душ. Об этом на своей странице в Facebook написал тревел блогер Олег Васильев, опубликовав фото (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

По словам мужчины, ночью вагон габарита RIC является обычным спальным – СВ на двух пассажиров в купе. А днем он превращается в вагон первого класса с местами для сидения.

Вагон поезда Запорожье – Киев

Стоимость билета по полному маршруту составляет 1299 и 648 гривен соответственно.

купе поезда

"В купе есть умывальник, урна, розетки 220В, шкаф для одежды, монитор, вакуумные туалеты, душевая кабина", – поделился впечатлениями Васильев.

Купе вагона поезда Запорожье – Киев
Купе повышенной комфортности
Условия в купе
В сети показали элитное купе в поезде "Укрзалізниці" с душем и туалетом. Фото
Вагон повышенной комфортности

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