Юные спортсмены 'разгромили' вагон 'Укрзалізниці': в сеть попало видео

Проводница поезда "Укрзалізниці", следовавшего по направлению Днепр – Одесса, показала, какими неубранными оставили после себя в купе ехавшие в вагоне юные спортсмены.

Соответствующий ролик опубликовала в Facebook пользователь Светлана Ляшенко (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

На кадрах женщина показывает несколько купе, где видны неубранная постель на местах, мусор на столах и под ними, а также оборванные занавески на окнах. По ее словам, такие "подарки" оставили гимнасты из Днепра.

"Только что покинули вагон юные дарования, гимнасты, которые приехали на соревнования с Днепра. Посмотрите, что оставили на память о себе. Спасибо вам большое, детки", – говорит проводница на видео.

В комментариях под ним поднялась волна негодования. Некоторые пользователи сети заявили, что это работа проводников – следить за порядком в вагоне и убирать подобное. Но большинство стало в защиту того, кто снял эти кадры. Люди назвали детей "свиньями", и указали, что такое их поведение – признак неправильного воспитания как со стороны родителей, так и тренера.

"Родители, учите своих отпрысков убирать срач за собой. И ценить чужой труд. Это ваша будущая старость", "Обычно проводник будит за 40 минут до станции прибытия и просит сдать постель, контролирует этот процесс", "Это двухместное купе, видимо, люди решили, что раз билеты так дорого стоят, то можно себе такое позволить", "Причем здесь дорого или не дорого? Это воспитание, точнее его отсутствие", "Что за свинство. Когда народ научиться беречь казенное имущество и труд чужих людей. А потом жалуются, что вагоны грязные, все сломано и будут снимать видео и выкладывать", "Очень правильно, что вы это показали", "Мамы и папы, учите детей с детства быть людьми", – прокомментировали пользователи.

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