Возмущенный грязью поезда УЗ иностранец сам помыл окно вагона. Фото
Пассажир поезда "Укрзалізниці" сообщением Измаил – Киев, датчанин Йоханнес Вамберг Андерсен вынужден был купить швабру и моющее средство, чтобы очистить окно своего вагона.
На такой шаг житель Копенгагена пошел из-за того, что его возмутил грязный поезд. Фото мужчина опубликовал на своей странице в Facebook, оно быстро распространилось в сети (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
"Убрать УЗ непросто, но это надо делать, правда?" – отметил он. В то же время в комментариях на вопрос подписчиков добавил, что грязь в украинских поездах "давняя и устойчивая", ему пришлось ее "долго скрести", но полностью отмыть окно так и не удалось.
Репост сообщения Андерсена сделал на своей Facebook-странице и тревел-блогер Олег Васильев, дополнив его другими фото грязных поездов "Укрзалізниці".
"Вот так пассажиры сами моют окна вагонов. Кстати, в составе поезда Киев – Измаил есть самый грязный вагон, который я только видел, просто ужас", – добавил он.
Украинцы тоже начали выражать недовольство состоянием купе и вообще вагонов в поездах "Укрзалізниці". А вот датчанин Андерсен в комментариях к посту блогера пошутил, мол, не первый раз ездит УЗ, поэтому знает, что в поезд "надо брать швабру".
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее Олег Васильев показал фото из элитного купе в поезде "Укрзалізниці" Запорожье – Киев, в частности, с душем и туалетом.
Тогда как проводница поезда УЗ, следовавшего по направлению Днепр – Одесса, продемонстрировала, как юные спортсмены-гимназисты "разгромили" купе в вагоне, в котором ехали на соревнования.