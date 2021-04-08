Обурений брудом поїзда УЗ іноземець сам помив вікно вагона. Фото

Пасажир поїзда "Укрзалізниці" сполученням Ізмаїл – Київ, данець Йоханес Вамберг Андерсен змушений був купити швабру і мийний засіб, щоб відчистити вікно свого вагона.

На такий крок житель Копенгагена пішов через те, що його обурив брудний поїзд. Фото чоловік опублікував на своїй сторінці у Facebook, воно швидко поширилося мережею (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Прибрати УЗ непросто, але це треба робити, правда?" – зазначив він. Водночас у коментарях на запитання підписників додав, що бруд в українських поїздах "давній й стійкий", йому довелося його "довго шкрябати", але повністю відмити вікно так і не вдалося.

Репост повідомлення Андерсена зробив на своїй Facebook-сторінці й тревел-блогер Олег Васильєв, доповнивши його іншими фото брудних поїздів "Укразалізниці".

"Ось так пасажири самі миють вікна вагонів. До речі, у складі поїзда Київ – Ізмаїл є найбрудніший вагон, який я тільки бачив, то просто жах", – додав він.

Українці теж почали висловлювати невдоволення станом купе й загалом вагонів у поїздах "Укрзалізниці". А ось данець Андерсен у коментарях до посту блогера пожартував, мовляв, не вперше їздить УЗ, тож знає, що в поїзд "треба брати швабру".

Як повідомляв OBOZREVATEL: