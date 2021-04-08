Обурений брудом поїзда УЗ іноземець сам помив вікно вагона. Фото
Пасажир поїзда "Укрзалізниці" сполученням Ізмаїл – Київ, данець Йоханес Вамберг Андерсен змушений був купити швабру і мийний засіб, щоб відчистити вікно свого вагона.
На такий крок житель Копенгагена пішов через те, що його обурив брудний поїзд. Фото чоловік опублікував на своїй сторінці у Facebook, воно швидко поширилося мережею (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).
"Прибрати УЗ непросто, але це треба робити, правда?" – зазначив він. Водночас у коментарях на запитання підписників додав, що бруд в українських поїздах "давній й стійкий", йому довелося його "довго шкрябати", але повністю відмити вікно так і не вдалося.
Репост повідомлення Андерсена зробив на своїй Facebook-сторінці й тревел-блогер Олег Васильєв, доповнивши його іншими фото брудних поїздів "Укразалізниці".
"Ось так пасажири самі миють вікна вагонів. До речі, у складі поїзда Київ – Ізмаїл є найбрудніший вагон, який я тільки бачив, то просто жах", – додав він.
Українці теж почали висловлювати невдоволення станом купе й загалом вагонів у поїздах "Укрзалізниці". А ось данець Андерсен у коментарях до посту блогера пожартував, мовляв, не вперше їздить УЗ, тож знає, що в поїзд "треба брати швабру".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
раніше Олег Васильєв показав фото з елітного купе в поїзді "Укрзалізниці" Запоріжжя – Київ, зокрема, з душем і туалетом.
Провідниця поїзда УЗ, що курсував за напрямком Дніпро – Одеса, продемонструвала, як юні спортсмени-гімназисти "розгромили" купе у вагоні, в якому їхали на змагання.