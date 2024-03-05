Во Львове показали, как выглядит сейчас Музей Шухевича, разрушенный Россией

Глава Львовской военной администрации Максим Козицкий показал фото Музея главнокомандующего Украинской повстанческой армии Романа Шухевича, ушедшего в засветы 5 марта 1950-го – ровно 74 года назад. 1 января 2024 года в результате атаки российских дронов-камикадзе в здании национального значения, расположенном на Белогорще во Львове, вспыхнул пожар.

Как следствие, многие артефакты были уничтожены огнем. Как выглядит музей через три месяца после трагедии Козицкий продемонстрировал в официальном Telegram-канале Львовской ОВА.

Политик отметил, что российские захватчики до сих пор боятся украинского героя. "Пусть боятся, потому что месть будет", – добавил он.

На новых фото можно увидеть расчищенную территорию музея, от здания которого остались только стены и изуродованный пол. Однако на фоне этой картины виднеется памятник Шухевичу, чей взгляд смотрит в душу.

Напомним, 1 января обломки российского беспилотника разрушили Музей Шухевича. В результате были уничтожены экспонаты, которые хранились в стенах здания. Однако сеть удивили уцелевшие чудом артефакты. Среди них бюст генерала-хорунжего УПА и тризуб.

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