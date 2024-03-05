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Во Львове показали, как выглядит сейчас Музей Шухевича, разрушенный Россией

Карина Вишнякова
Общество
2 минуты
1,7 т.
Во Львове показали, как выглядит сейчас Музей Шухевича, разрушенный Россией

Глава Львовской военной администрации Максим Козицкий показал фото Музея главнокомандующего Украинской повстанческой армии Романа Шухевича, ушедшего в засветы 5 марта 1950-го – ровно 74 года назад. 1 января 2024 года в результате атаки российских дронов-камикадзе в здании национального значения, расположенном на Белогорще во Львове, вспыхнул пожар.

Как следствие, многие артефакты были уничтожены огнем. Как выглядит музей через три месяца после трагедии Козицкий продемонстрировал в официальном Telegram-канале Львовской ОВА.

Во Львове показали, как выглядит сейчас Музей Шухевича, разрушенный Россией

Политик отметил, что российские захватчики до сих пор боятся украинского героя. "Пусть боятся, потому что месть будет", – добавил он.

Во Львове показали, как выглядит сейчас Музей Шухевича, разрушенный Россией

На новых фото можно увидеть расчищенную территорию музея, от здания которого остались только стены и изуродованный пол. Однако на фоне этой картины виднеется памятник Шухевичу, чей взгляд смотрит в душу.

Во Львове показали, как выглядит сейчас Музей Шухевича, разрушенный Россией

Напомним, 1 января обломки российского беспилотника разрушили Музей Шухевича. В результате были уничтожены экспонаты, которые хранились в стенах здания. Однако сеть удивили уцелевшие чудом артефакты. Среди них бюст генерала-хорунжего УПА и тризуб.

Во Львове показали, как выглядит сейчас Музей Шухевича, разрушенный Россией
Во Львове показали, как выглядит сейчас Музей Шухевича, разрушенный Россией
Во Львове показали, как выглядит сейчас Музей Шухевича, разрушенный Россией

Ранее OBOZ.UA рассказывал о 5 музеях, которые трусливые россияне пытались уничтожить своими "аналоговетами".

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