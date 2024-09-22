Упорно кажется, что после выборов, уходя с поста президента США, Байден наконец позволит себе принять решение об использовании американских ракет на полную мощь в борьбе в путинской России, что сразу же сделает смелее канцлера ФРГ Шольца и французов.

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А после своего ухода с поста президента США Байден будет смотреть, как Трамп или Харрис будут выпутываться с этой ситуации. Так как Кремлю нужно будет подождать, пока новый президент США, избранный в ноябре 2024 года, выработает свою стратегию относительно российско-украинской войны и пока он возьмет на себя политическую ответственность за нанесением ударов по территории России. А в это время американские ракеты будут делать свое дело на древней российской земле вместе с подоспевшими германскими и французскими ракетам. И мир опять избежит угрозы ядерного конфликта, ибо новый президент США не принимал решения о ракетах.

Осталось только мелочь – заставить уходящего президента Байдена решиться дать возможность ВСУ показать американским ракетам свою эффективность. После это Байден с чувством выполненного долга можно спокойно уходить на пенсию и следить за судорогами путинской России.