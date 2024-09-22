Столтенберг, который вскоре должен оставить должность генсека НАТО (1 октября его заменит Рютте), призвал ЕС не конкурировать с альянсом и не дублировать его, имея в виду, что нечто подобное уже начинает понемногу происходить.

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Впрочем, если НАТО не проявляет необходимой смелости и решительности, а к тому же является чересчур забюрократизированной структурой (где у каждой страны-члена есть право вето), то почему бы и нет?

Тем более, что Украина в "евроНАТО" попадёт скорее, чем в НАТО уже имеющееся.

В то же время, поскольку терять Америку тоже не нужно, тут главное — чтобы оно было не вместо НАТО, а вместе с НАТО. Как, например, AUKUS.

Потому что как в случае несправедливого и не очень надёжного мира (при Трампе), так и в случае бесконечной вялотекущей войны (при Харрис) Украина будет нуждаться в защите и помощи.