Попытки кремля снова потрясти своей "ядерной елдой" закончились конфузом.

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Речь о РС-28 (она же "в миру" – "Сармат"). Новейшая российская ракетная система шахтного базирования стратегического назначения.

Недавняя попытка ее "испытать" с "объекта" в районе "Плесецк" закончилась в очередной раз, мягко говоря, "нештатно".

Далее текст на языке оригинала.

Це головна надія кремля на заміну ще радянських Р-36М (вона ж "у міру" – "Воєвода"), так це той самий стратегічний ракетний комплекс 15п118М, відомий у всьому світі за класифікацією МО США і НАТО, як — SS-18 mod 1,2,3 "Satan", ну або українською – "Сатана", який, власне, й складає, на цей час, основу СЯС (стратегических ядерных сил) ри-фи.

Й так, ви праві. "Воеводу" розробляли у КБ "Південне", а робили на "Південмаші", у Дніпрі. Систему управління розробляли у Харкові ("Хартрон").

І відповідно, вже доволі тривалий час "сервісно не обслуговують", що включало й "продовження строків експлуатації комплексу", рішення КМУ (2023-го року), в реальності, практичні роботи були припинені ще раніше.

Власне, саме тому росіяни дуже поспішають замінити умовно українську "Воєводу" власною ракетною системою "Сармат".

На цей час історія "випробувань" російського "Сармата", ну скажімо так, "репутаційно не дуже успішна", остання спроба "понтонуться" з Плесецка, лише "усугубила" її.

Склавши все це до купи, у будь-якої адекватної люди виникнуть питання до реального технічного стану російських СЯС, принаймні, до їх основної частини – ракет шахтного базування.

Ви продовжуєте вважати, що вони "випадково" організували наступ на Покровському (у бік Дніпра) та Харківському операційних напрямках...?

Мова їде про цілком реальні фундаментальні зміни у глобальному геополітичному становищі ри-ф, де стан їх "ядерного аргументу" – ключовий чинник.

А він, об'єктивно доволі швидко погіршується. "ВЯличие", має всі шанси поступово протухнути.