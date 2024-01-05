Бессмертный Шухевич и несгораемая Примаченко. 5 музеев, которые трусливые россияне пытались уничтожить своими 'аналоговнетами'

Российские оккупанты стремятся уничтожить все украинское, в том числе и народную самоидентичность. Кроме того, они пытаются стереть культурный код, разрушая память о значимых исторических событиях и фигурах, сыгравших ключевые роли в становлении украинского государства.

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Очередным доказательством этого стала состоявшаяся 1 января целенаправленная атака дронов-камикадзе на Львов. В результате обстрела вспыхнул пожар в музее главнокомандующего Украинской повстанческой армии Романа Шухевича. Это далеко не единственный случай, когда враг намеренно посягнул на исторические ценности украинцев.

Среди изуродованных Россией зданий – достопримечательности национального и местного значения и даже всемирное наследие ЮНЕСКО. OBOZ.UA собрал подборку музеев, разрушенных россиянами во время полномасштабной войны.

Музей генерал-хорунжего УПА Романа Шухевича

г. Львов

В новогоднюю ночь, когда под бой курантов украинцы загадали одно-единственное желание, оккупанты били по мирным городам ракетами и шахедами. Обломки вражеского дрона упали на территорию Музея генерал-хорунжего УПА Романа Шухевича во Львове. И хотя многие экспонаты были перемещены в безопасное место еще в начале полномасштабного вторжения, габаритные артефакты, к сожалению, стали пеплом.

Когда-то здесь была конспиративная квартира выдающегося украинца, где он встретил свою смерть, окруженный чекистами. Впрочем, Шухевич не сдался, оставшись навеки в истории народа.

Во время разбора последствий атаки нашли чудом уцелевший бюст Шухевича. Экспонат, спрятанный под многочисленными завалами, был изготовлен из бронзы Михаилом Черешневским. Известный скульптор лично знал генерал-хорунжего УПА, поэтому делал бюст по памяти.

Бюст получил несерьезные повреждения. "Стены упали – дух только окреп!" – прокомментировали находку работники Львовского исторического музея на своей Facebook-странице. Также символически уцелел и трезубец.

Национальный литературно-мемориальный музей Г.С. Сковороды

с. Сковородиновка, Харьковщина

Здание, где раньше был литературно-мемориальный музей известного украинского философа Григория Сковороды, было построено в XVIII веке. Сам музей был основан в 1972 году.

В его стенах хранились издания произведений писателя, литература о Сковороде, посвященные ему холсты, скульптуры. Недалеко от достопримечательности находится могила выдающегося украинца.

В мае 2022 года российский снаряд попал в здание музея. Россияне сделали это намеренно: ракета попала прямо в крышу. Интересно, что это была единственная ракетная атака на Сковородиновку почти за два года полномасштабной войны.

Пламя превратило историческую усадьбу в руины. Только скульптура Сковороды осталась созерцать обломки, на удивление уцелев. Разве это не знак?

Художественный музей имени Куинджи

г. Мариуполь, Донбасс

Музей имени Архипа Куинджи появился в Мариуполе после восстановления независимости государства. Здесь размещались фото, документы, письма художника и самое главное – картины мастера.

Всего коллекция музея составила 650 живописных, 960 графических произведений, 150 скульптур, более 300 предметов декоративно-прикладного искусства.

Однако 21 марта 2022 года все изменилось: российская авиабомба попала в здание. На момент взрыва картин Куинджи в музее не было, ведь утром 24 февраля работники срочно спрятали экспонаты, не дожидаясь эвакуации.

В здании хранилось немало произведений других выдающихся художников. "Работы не сжег огонь, не уничтожила взрывчатка, но, к сожалению, их передали лично в руки оккупантам", – рассказала The Village заведующая художественным музеем Татьяна Були.

Харьковский художественный музей

г. Харьков

Здание Харьковского художественного музея было построено в 1910-х годах и выстояло, пережив Вторую мировую, после которой местные просветители тщательно восстанавливали коллекции.

Прошло почти 80 лет с того момента, а хранившееся в нем наследие увеличилось до 25 тысяч экспонатов разнообразной живописи, скульптур и т.д. В частности, в музее была отдельная комната для картины украинского художника Ильи Репина "Запорожцы пишут письмо…".

Посетители могли увидеть уникальные архитектурные детали, витраж, старинный камин, однако Россия приложила свою руку к уничтожению прекрасного. В конце февраля 2022 года Харьковский художественный музей снова почувствовал, что такое война.

По словам искусствоведов, в здании хранились шедевры не только европейских и украинских художников, но и российских. "Это просто ирония судьбы, что мы должны русских художников, картины русских художников спасать от их же народа. Это просто варварство", – сказала директор музея Валентина Мизгина Громадському радіо.

Иванковский историко-краеведческий музей

пгт. Иванков, Киевщина

Открытие музея датировано 1981-м годом: здание представляло собой бывшее барское имение, перестроенное во времена СССР. Иванковский историко-краеведческий музей содержал уникальные памятки истории Бориспольского района – от каменного века до настоящего времени. В его стенах часто проходили тематические мероприятия и выставки.

Нельзя обойти вниманием и наследие известной украинской художницы Марии Примаченко, хранившееся в музее. Кроме того, там было более 400 других экспонатов.

Впрочем, 27 февраля 2022 года захватчики разрушили музей. Часть картин Примаченко находилась на выставке в столице. Другую часть героически спасли местные жители: выносили полотна из горящего здания.

Люди выбивали решетки, окна, чтобы попасть внутрь, рискуя собственной жизнью. Местным удалось спасти около 20% коллекции.

Накануне 24 февраля рабочие музея, как будто почувствовав приближение беды, спрятали полотна Марии Примаченко в кадуб. Раньше они висели в большом зале, куда и попал вражеский снаряд.

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