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Бессмертный Шухевич и несгораемая Примаченко. 5 музеев, которые трусливые россияне пытались уничтожить своими "аналоговнетами"

Карина Вишнякова
Общество
9 минут
381
Бессмертный Шухевич и несгораемая Примаченко. 5 музеев, которые трусливые россияне пытались уничтожить своими 'аналоговнетами'

Российские оккупанты стремятся уничтожить все украинское, в том числе и народную самоидентичность. Кроме того, они пытаются стереть культурный код, разрушая память о значимых исторических событиях и фигурах, сыгравших ключевые роли в становлении украинского государства.

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Очередным доказательством этого стала состоявшаяся 1 января целенаправленная атака дронов-камикадзе на Львов. В результате обстрела вспыхнул пожар в музее главнокомандующего Украинской повстанческой армии Романа Шухевича. Это далеко не единственный случай, когда враг намеренно посягнул на исторические ценности украинцев.

Бессмертный Шухевич и несгораемая Примаченко. 5 музеев, которые трусливые россияне пытались уничтожить своими "аналоговнетами"

Среди изуродованных Россией зданий – достопримечательности национального и местного значения и даже всемирное наследие ЮНЕСКО. OBOZ.UA собрал подборку музеев, разрушенных россиянами во время полномасштабной войны.

Бессмертный Шухевич и несгораемая Примаченко. 5 музеев, которые трусливые россияне пытались уничтожить своими "аналоговнетами"

Музей генерал-хорунжего УПА Романа Шухевича

г. Львов

Бессмертный Шухевич и несгораемая Примаченко. 5 музеев, которые трусливые россияне пытались уничтожить своими "аналоговнетами"

В новогоднюю ночь, когда под бой курантов украинцы загадали одно-единственное желание, оккупанты били по мирным городам ракетами и шахедами. Обломки вражеского дрона упали на территорию Музея генерал-хорунжего УПА Романа Шухевича во Львове. И хотя многие экспонаты были перемещены в безопасное место еще в начале полномасштабного вторжения, габаритные артефакты, к сожалению, стали пеплом.

Бессмертный Шухевич и несгораемая Примаченко. 5 музеев, которые трусливые россияне пытались уничтожить своими "аналоговнетами"

Когда-то здесь была конспиративная квартира выдающегося украинца, где он встретил свою смерть, окруженный чекистами. Впрочем, Шухевич не сдался, оставшись навеки в истории народа.

Бессмертный Шухевич и несгораемая Примаченко. 5 музеев, которые трусливые россияне пытались уничтожить своими "аналоговнетами"

Во время разбора последствий атаки нашли чудом уцелевший бюст Шухевича. Экспонат, спрятанный под многочисленными завалами, был изготовлен из бронзы Михаилом Черешневским. Известный скульптор лично знал генерал-хорунжего УПА, поэтому делал бюст по памяти.

Бессмертный Шухевич и несгораемая Примаченко. 5 музеев, которые трусливые россияне пытались уничтожить своими "аналоговнетами"

Бюст получил несерьезные повреждения. "Стены упали – дух только окреп!" – прокомментировали находку работники Львовского исторического музея на своей Facebook-странице. Также символически уцелел и трезубец.

Бессмертный Шухевич и несгораемая Примаченко. 5 музеев, которые трусливые россияне пытались уничтожить своими "аналоговнетами"
Бессмертный Шухевич и несгораемая Примаченко. 5 музеев, которые трусливые россияне пытались уничтожить своими "аналоговнетами"

Национальный литературно-мемориальный музей Г.С. Сковороды

с. Сковородиновка, Харьковщина

Бессмертный Шухевич и несгораемая Примаченко. 5 музеев, которые трусливые россияне пытались уничтожить своими "аналоговнетами"

Здание, где раньше был литературно-мемориальный музей известного украинского философа Григория Сковороды, было построено в XVIII веке. Сам музей был основан в 1972 году.

Бессмертный Шухевич и несгораемая Примаченко. 5 музеев, которые трусливые россияне пытались уничтожить своими "аналоговнетами"

В его стенах хранились издания произведений писателя, литература о Сковороде, посвященные ему холсты, скульптуры. Недалеко от достопримечательности находится могила выдающегося украинца.

Бессмертный Шухевич и несгораемая Примаченко. 5 музеев, которые трусливые россияне пытались уничтожить своими "аналоговнетами"

В мае 2022 года российский снаряд попал в здание музея. Россияне сделали это намеренно: ракета попала прямо в крышу. Интересно, что это была единственная ракетная атака на Сковородиновку почти за два года полномасштабной войны.

Бессмертный Шухевич и несгораемая Примаченко. 5 музеев, которые трусливые россияне пытались уничтожить своими "аналоговнетами"

Пламя превратило историческую усадьбу в руины. Только скульптура Сковороды осталась созерцать обломки, на удивление уцелев. Разве это не знак?

Бессмертный Шухевич и несгораемая Примаченко. 5 музеев, которые трусливые россияне пытались уничтожить своими "аналоговнетами"

Художественный музей имени Куинджи

г. Мариуполь, Донбасс

Бессмертный Шухевич и несгораемая Примаченко. 5 музеев, которые трусливые россияне пытались уничтожить своими "аналоговнетами"

Музей имени Архипа Куинджи появился в Мариуполе после восстановления независимости государства. Здесь размещались фото, документы, письма художника и самое главное – картины мастера.

Бессмертный Шухевич и несгораемая Примаченко. 5 музеев, которые трусливые россияне пытались уничтожить своими "аналоговнетами"

Всего коллекция музея составила 650 живописных, 960 графических произведений, 150 скульптур, более 300 предметов декоративно-прикладного искусства.

Бессмертный Шухевич и несгораемая Примаченко. 5 музеев, которые трусливые россияне пытались уничтожить своими "аналоговнетами"

Однако 21 марта 2022 года все изменилось: российская авиабомба попала в здание. На момент взрыва картин Куинджи в музее не было, ведь утром 24 февраля работники срочно спрятали экспонаты, не дожидаясь эвакуации.

Бессмертный Шухевич и несгораемая Примаченко. 5 музеев, которые трусливые россияне пытались уничтожить своими "аналоговнетами"

В здании хранилось немало произведений других выдающихся художников. "Работы не сжег огонь, не уничтожила взрывчатка, но, к сожалению, их передали лично в руки оккупантам", – рассказала The Village заведующая художественным музеем Татьяна Були.

Бессмертный Шухевич и несгораемая Примаченко. 5 музеев, которые трусливые россияне пытались уничтожить своими "аналоговнетами"

Харьковский художественный музей

г. Харьков

Бессмертный Шухевич и несгораемая Примаченко. 5 музеев, которые трусливые россияне пытались уничтожить своими "аналоговнетами"

Здание Харьковского художественного музея было построено в 1910-х годах и выстояло, пережив Вторую мировую, после которой местные просветители тщательно восстанавливали коллекции.

Бессмертный Шухевич и несгораемая Примаченко. 5 музеев, которые трусливые россияне пытались уничтожить своими "аналоговнетами"

Прошло почти 80 лет с того момента, а хранившееся в нем наследие увеличилось до 25 тысяч экспонатов разнообразной живописи, скульптур и т.д. В частности, в музее была отдельная комната для картины украинского художника Ильи Репина "Запорожцы пишут письмо…".

Бессмертный Шухевич и несгораемая Примаченко. 5 музеев, которые трусливые россияне пытались уничтожить своими "аналоговнетами"

Посетители могли увидеть уникальные архитектурные детали, витраж, старинный камин, однако Россия приложила свою руку к уничтожению прекрасного. В конце февраля 2022 года Харьковский художественный музей снова почувствовал, что такое война.

Бессмертный Шухевич и несгораемая Примаченко. 5 музеев, которые трусливые россияне пытались уничтожить своими "аналоговнетами"

По словам искусствоведов, в здании хранились шедевры не только европейских и украинских художников, но и российских. "Это просто ирония судьбы, что мы должны русских художников, картины русских художников спасать от их же народа. Это просто варварство", – сказала директор музея Валентина Мизгина Громадському радіо.

Бессмертный Шухевич и несгораемая Примаченко. 5 музеев, которые трусливые россияне пытались уничтожить своими "аналоговнетами"

Иванковский историко-краеведческий музей

пгт. Иванков, Киевщина

Бессмертный Шухевич и несгораемая Примаченко. 5 музеев, которые трусливые россияне пытались уничтожить своими "аналоговнетами"

Открытие музея датировано 1981-м годом: здание представляло собой бывшее барское имение, перестроенное во времена СССР. Иванковский историко-краеведческий музей содержал уникальные памятки истории Бориспольского района – от каменного века до настоящего времени. В его стенах часто проходили тематические мероприятия и выставки.

Бессмертный Шухевич и несгораемая Примаченко. 5 музеев, которые трусливые россияне пытались уничтожить своими "аналоговнетами"

Нельзя обойти вниманием и наследие известной украинской художницы Марии Примаченко, хранившееся в музее. Кроме того, там было более 400 других экспонатов.

Бессмертный Шухевич и несгораемая Примаченко. 5 музеев, которые трусливые россияне пытались уничтожить своими "аналоговнетами"

Впрочем, 27 февраля 2022 года захватчики разрушили музей. Часть картин Примаченко находилась на выставке в столице. Другую часть героически спасли местные жители: выносили полотна из горящего здания.

Бессмертный Шухевич и несгораемая Примаченко. 5 музеев, которые трусливые россияне пытались уничтожить своими "аналоговнетами"

Люди выбивали решетки, окна, чтобы попасть внутрь, рискуя собственной жизнью. Местным удалось спасти около 20% коллекции.

Бессмертный Шухевич и несгораемая Примаченко. 5 музеев, которые трусливые россияне пытались уничтожить своими "аналоговнетами"

Накануне 24 февраля рабочие музея, как будто почувствовав приближение беды, спрятали полотна Марии Примаченко в кадуб. Раньше они висели в большом зале, куда и попал вражеский снаряд.

Бессмертный Шухевич и несгораемая Примаченко. 5 музеев, которые трусливые россияне пытались уничтожить своими "аналоговнетами"

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