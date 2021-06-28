Вирусная оптическая иллюзия с окном сломала мозг пользователям сети. Видео
В сети вспомнили оптическую иллюзию, которая называется "Окно Эймса". Ее впервые показали в австралийском телешоу "Шоу любопытства" в 1970 году. Сейчас же видео просмотрели более двух миллионов раз.
Роликом поделился в Twitter пользователь с ником drewcoffman.eth. Он отметил, что иллюзия "сломала ему мозг" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).
Иллюзию в телешоу представляет ведущий. Она создает впечатление, будто окно колеблется назад и вперед, однако на самом деле оно вращалось на поворотном столе. Кроме того, ведущий утверждает, что, хотя многие считали окно прямоугольным, оно имело форму трапеции.
Также ведущий прикрепляет ручку к окну и начинает вращать. Создается впечатление что она двигается прямо через окно.
Окно Эймса – это изображение, например, на плоском куске картона, которое кажется прямоугольным окном, но на самом деле является трапецией. Обе стороны куска картона имеют одинаковое изображение. Окно Эймса названо в честь своего изобретателя Адельберта Эймса-младшего.
Суть иллюзии в том, что мы привыкли видеть прямоугольные окна, а вид окна в форме трапеции вводит нас в заблуждение.
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