В сети показали 10 движущихся оптических иллюзий. Фото

Оптическая иллюзия – это ошибка зрительного восприятия определенного предмета или явления, которая может быть вызвана искажением цвета, формы или расположения в пространстве.

Возникновение оптического обмана обусловлено как физиологическими, так и психологическими особенностями зрительного восприятия. Считается, что иллюзии свойственны каждому психически здоровому человеку, пишут "Аргументы и факты". Издание публикует десять оптических иллюзий, в которых неподвижная картинка кажется движущейся.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали оптическую иллюзию, глядя на которую, кажется, будто голова кошки располагается отдельно от ее туловища. Дело в том, что в кадр попали не одна кошка, а две. Через некоторое время их хозяин выложил фото животных, подтвердив, что головы у них на месте.

А во Франции во время урагана в море фотографу удалось запечатлеть "лицо" античного бога Посейдона. На снимке, который он сделал возле своего дома в Бретани, можно увидеть волны бури "Жюстин", которая пронеслась по западному берегу страны.