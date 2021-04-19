Оптическая иллюзия с "истинно" голубым цветом озадачила сеть. Видео

В сети показали оптическую иллюзию, которая "заставляет" мозг видеть "истинно голубой цвет".

Она представляет собой большой красный круг и маленькую белую точку, пишет The Sun. Чтобы увидеть иллюзию, нужно смотреть на белую точку в центре круга в течение 30 секунд.

Затем – закрыть глаза, после чего можно увидеть светящийся шар "настоящего голубого цвета".

Как пишет Daily Mail, "иллюзия истинного голубого" работает, подавляя нервные клетки глаз, ответственные за расшифровку красного цвета.

То есть, открывая глаза, вы видите изображение, которое фактически является противоположностью того, на которое вы смотрели в течение последних двух минут, – и красный цвет выглядит голубым.

Этот оттенок не могут воспроизвести телевизоры, телефоны, компьютерные мониторы и другие цифровые устройства, поскольку в большинстве экранов используются синие и красные пиксели для создания видимых нами оттенков цвета.

Офтальмолог Аджай Куриян объяснил IFLScience: "Если вы смотрите на цвет в течение некоторого времени, клетки колбочек, реагирующие на этот цвет, на короткое время становятся невосприимчивыми, поэтому стимулируются клетки колбочек другого цвета".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали новую оптическую иллюзию, в результате которой может показаться, будто влюбленная пара обменялась телами.