Цвет плаща стал новой оптической иллюзией. Фото

34-летняя блогерша из Австралии по имени Тина Абейсекара решила похвастаться своей обновкой в сети, однако цвет новой одежды стал причиной спора между пользователями. Одни уверены, что плащ бледно-зеленого оттенка, другие – светло серого.

Так, девушка выложила соответствующую фотографию на своей странице в Instagram. Она заверила, что купила водостойкий тренч бледно-зеленого оттенка, однако юзеры уверены в другом (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Получается, что плащ бренда Marks and Spencer, который Тина купила за 119 долларов, стал новой оптической иллюзией. Ведь истинный цвет обновки разделил людей на два разных лагеря. Вот, что пишут по этому поводу озадаченные пользователи:

"Он зеленый? Я думала, что он серый", "Моя мама сказала, что видит только серый цвет, хоть я ей отправила несколько фотографий этой вещи", "Я вижу светло-голубой или серый".

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