Ляшко сказал, как будут записывать на вакцинацию в Украине

В Украине разработали механизм записи на вакцинацию от коронавируса даже без подписанной декларации с семейным врачом.

Об этом в интервью UNICEF Ukraine рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко. Он отметил, что медицинские работники будут проходить вакцинацию по месту работы в больнице.

По словам Ляшко, второй этап прививки будет и по декларации, по территориальному принципу. Всего будет существовать три механизма записи на вакцинацию:

Человек может зайти на специальный сайт и там записаться на прививку к своему семейному врачу. Если такого нет, то его направят в ближайший кабинет вакцинации.

В случае наличия декларации, то можно напрямую записаться в электронной очереди.

Записаться на вакцинацию можно позвонив на горячую линию Минздрава.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Минздраве анонсировали начало вакцинации в Украине 15 февраля. Однако эта дата ориентировочная и она может быть сдвинута.

До этого министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина готова выкупить излишек вакцины у стран Евросоюза, чтобы как можно быстрее защитить своих граждан.