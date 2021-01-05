Харьковская компания подала на регистрацию в Украине вакцину из РФ "Спутник V". Документ

Дарья Дурова Общество 18:35, 5.01.2021 Обновлено: 18:57, 5.01.2021

Харьковская фармацевтическая компания "Биолек" подтвердила, что подала заявление в Министерство здравоохранения Украины на регистрацию российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

Как заявляется на сайте акционерного общества "Биолек", документы передали в правительство 31 декабря 2020 года.

Пресс-служба указала, что публикует эту информацию "в связи с многочисленными запросами".

Скриншот

Как пишет "Укринформ", на уточняющие вопросы журналистов в компании отвечать отказались, ссылаясь на то, что "руководства нет на месте".

На сайте АО "Биолек" также опубликовали копии документов, в том числе запроса на регистрацию "Спутника V".

Заявление о возможности регистрации препарата, разработанного в РФ:

biolik.com.ua
biolik.com.ua
biolik.com.ua
biolik.com.ua

Напомним, "Спутник V" с 5 декабря начали использовать в РФ. Препарат также одобрили правительства Аргентины и Беларуси. В то же время в других странах эта вакцина, которая еще не прошла полный цикл испытаний, вызвала опасения.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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