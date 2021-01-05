Харьковская компания подала на регистрацию в Украине вакцину из РФ "Спутник V". Документ
Харьковская фармацевтическая компания "Биолек" подтвердила, что подала заявление в Министерство здравоохранения Украины на регистрацию российской вакцины от коронавируса "Спутник V".
Как заявляется на сайте акционерного общества "Биолек", документы передали в правительство 31 декабря 2020 года.
Пресс-служба указала, что публикует эту информацию "в связи с многочисленными запросами".
Как пишет "Укринформ", на уточняющие вопросы журналистов в компании отвечать отказались, ссылаясь на то, что "руководства нет на месте".
На сайте АО "Биолек" также опубликовали копии документов, в том числе запроса на регистрацию "Спутника V".
Заявление о возможности регистрации препарата, разработанного в РФ:
Напомним, "Спутник V" с 5 декабря начали использовать в РФ. Препарат также одобрили правительства Аргентины и Беларуси. В то же время в других странах эта вакцина, которая еще не прошла полный цикл испытаний, вызвала опасения.
Как сообщал OBOZREVATEL:
2 января лидер "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук сообщил о подаче российской вакцины от COVID-19 на регистрацию в Украине. Он указал, что этим занялась компания "Биолек".
Украинцы встретили эту новость с негодованием.
Народный депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк сообщила, что фармацевтическую компанию "Биолек" связывают с Раисой Богатыревой – экс-министром здравоохранения времен президентства Виктора Януковича.
Ранее россияне заявляли, что харьковская компания якобы уже "наладила выпуск готовой формы" для производства вакцины, но в "Биолек" опровергли эту информацию.
Главный санитарный врач Виктор Ляшко опровергал регистрацию российской вакцины: мол, это "политические заявления и слухи".
"Российский фонд прямых инвестиций" заявил, что экспериментальную вакцину планируют испытывать на украинцах.