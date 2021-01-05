Харківська компанія подала на реєстрацію в Україні вакцину з РФ "Супутник V". Документ

Дар'я Дурова Суспільство 18:35, 5.01.2021 Оновлено: 18:57, 5.01.2021

Харківська фармацевтична компанія "Біолік" підтвердила, що подала заяву в Міністерство охорони здоров'я України на реєстрацію російської вакцини від коронавірусу "Супутник V".

Як заявляється на сайті акціонерного товариства "Біолік", документи передали в уряд 31 грудня 2020 року.

Пресслужба зазначила, що публікує цю інформацію "у зв'язку з численними запитами".

Скриншот

Як пише "Укрінформ", на уточнювальні запитання журналістів у компанії відповідати відмовилися, посилаючись на те, що "керівництва немає на місці".

На сайті АТ "Біолік" також опублікували копії документів, зокрема запиту на реєстрацію "Супутника V".

Заява про можливість реєстрації препарату, розробленого в РФ:

biolik.com.ua
biolik.com.ua
biolik.com.ua
biolik.com.ua

Нагадаємо, що "Супутник V" із 5 грудня почали використовувати в РФ. Препарат також схвалили уряди Аргентини та Білорусі. Водночас в інших країнах ця вакцина, яка ще не пройшла повний цикл випробувань, викликала побоювання.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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