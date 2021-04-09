В зоне отчуждения началась 'Большая стройка', ремонтируются 40 км дороги до КПП 'Припять'

В Чернобыльской зоне в рамках президентской программы "Большая стройка" стартовал ремонт 40-километрового участка между КПП "Дитятки" и КПП "Припять" с подъездом к ЧАЭС.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Укравтодор. По информации Госагентства автомобильных дорог Украины, работы по фрезерованию старого покрытия и укладке нового в зоне отчуждения ведутся с начала апреля. Подрядчиком выступает ООО "Автомагистраль".

Как объясняют в ведомстве, необходимость ремонта дорог в Чернобыльской зоне продиктована значительным увеличением туристического потока.

"По информации Госагентства по управлению зоной отчуждения, с 2015 до 2019 года количество туристов в Чернобыльской зоне увеличилось с 8 до 124 тыс. Из них почти 80% являются иностранцами", – пишет Укравтодор.

Учитывая важность данного туристического маршрута, в конце 2020 года балансодержателем около 200 км дорог в зоне отчуждения стала Служба автомобильных дорог в Киевской области, объясняют в Укравтодоре.

"Дороги на территории Чернобыльской зоны будут поддерживаться в надлежащем эксплуатационном состоянии и будут созданы условия для повышения туристического потенциала региона", – пообещали в ведомстве.

Напомним, ранее о том, что ремонт дорог местного значения будет приоритетом в 2021 году, заявил заместитель руководителя Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко.