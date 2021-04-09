У зоні відчуження стартувало 'Велике будівництво', ремонтуються 40 км дороги до КПП 'Прип'ять'

У Чорнобильській зоні у рамках президентської програми "Велике будівництво" стартував ремонт 40-кілометрової ділянки між КПП "Дитятки" і КПП "Прип'ять" з під'їздом до ЧАЕС.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Укравтодор. За інформацією Держагентства автомобільних доріг України, роботи з фрезерування старого покриття і укладання нового в зоні відчуження ведуться з початку квітня. Підрядником виступає ТОВ "Автомагістраль".

Як пояснюють в установі, необхідність ремонту доріг у Чорнобильській зоні продиктована значним збільшенням туристичного потоку.

"За інформацією Держагентства з управління зоною відчуження, з 2015 до 2019 року кількість туристів у Чорнобильській зоні збільшилася з 8 до 124 тис. З них майже 80% є іноземцями", – пише Укравтодор.

З огляду на важливість даного туристичного маршруту, в кінці 2020 року балансоутримувачем близько 200 км доріг в зоні відчуження стала Служба автомобільних доріг у Київській області, пояснюють в Укравтодорі.

"Дороги на території Чорнобильської зони будуть підтримуватися в належному експлуатаційному стані і будуть створені умови для підвищення туристичного потенціалу регіону", – пообіцяли вУкравтодорі.

Нагадаємо, раніше про те, що ремонт доріг місцевого значення буде пріоритетом у 2021 році, заявив заступник керівника Офісу президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко.