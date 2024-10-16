В Закарпатье турист 10 дней бродил в горах, пока его не нашли спасатели. Фото

На Закарпатье спасатели нашли 26-летнего туриста, который заблудился в горах на 10 дней. Житель Николаевщины отправился в поход из поселка Ворохта на Ивано-Франковщине еще 5 октября.

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Последние четыре дня он провел в горах без еды, пока его не нашли спасатели. Об этом сообщили в ГСЧС.

15 октября специалисты горного поисково-спасательного отделения обнаружили парня в урочище Болотин Грунь в истощенном состоянии. Его накормили, напоили горячим чаем, обработали раны, а затем передали медикам.

Всего с начала года спасатели оказали помощь более 500 туристам, включая детей. Путешественники сбивались с маршрутов, получали травмы и не могли самостоятельно выбраться без посторонней помощи.

Как сообщал OBOZ.UA, горные спасатели двух областей пришли на помощь туристам из Киева. Женщине стало плохо во время путешествия по Черногорскому хребту в Карпатах.

Напомним, что в Ивано-Франковской области спасатели разыскали заблудившуюся в горах женщину. Киевлянка совершала спуск от озера Неистовое до урочища Заросляк, но потеряла ориентир.

Ранее сообщалось, что в Вышгородском районе Киевской области местный житель при сборе грибов нашел взрывоопасный предмет. Саперы установили, что им оказалась кассетная авиабомба SD-1.

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