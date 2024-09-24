На Прикарпатье спасатели искали жительницу Киева, которая вечером заблудилась в горах. Подробности и фото

В Ивано-Франковской области спасатели разыскали заблудившуюся в горах женщину. Киевлянка совершала спуск от озера Несамовитое до урочища Заросляк, но потеряла ориентир.

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Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Прикарпатья. Сейчас жительнице столицы ничего не угрожает.

"23 сентября ворохтянские спасатели привлекались для оказания помощи жительнице города Киева, 1985 года рождения. С наступлением темного времени женщина потеряла ориентацию, поэтому нуждалась в помощи спасателей. Киевлянка совершала спуск от озера Несамовитое до урочища Заросляк Надворнянского района", – рассказали в пресс-службе.

Горные спасатели разыскали женщину и сопроводили ее до урочища Заросляк, откуда она на собственном авто направилась к месту временного проживания.

"Спасатели напоминают туристам о том, что нужно всегда планировать свой маршрут, не идти в горы в одиночку и рассчитать время возвращения в светлое время суток, а также обязательно скачать мобильное приложение "Спасение в горах", – добавили в ГСЧС.

Как сообщал OBOZ.UA, в Раховском районе Закарпатской области жительница Киевской области во время прогулки в Карпатах травмировала ногу. Чтобы транспортировать ее в больницу, вызвали горных спасателей.

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