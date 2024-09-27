Работали спасатели двух областей и спецтехника: в Карпатах помогли туристке из Киева, которой стало плохо. Фото

Горные спасатели двух областей пришли на помощь туристке из Киева. Женщине стало плохо во время путешествия по Черногорскому хребту в Карпатах.

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Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Прикарпатья. Сейчас жительнице столицы ничего не угрожает.

По словам спасателей, 26 сентября во второй половине дня они привлекались для оказания помощи женщине, 1968 года рождения.

"Во время путешествия в горах женщина почувствовала ухудшение самочувствия и не могла самостоятельно продолжить движение, поэтому нуждалась в помощи спасателей. Координаты места нахождения пострадавшей были установлены. Спасатели Ивано-Франковщины, прибыв к месту нахождения туристки, оказали ей медицинскую помощь и на носилках транспортировали к горе Дземброня", – рассказали в пресс-службе.

Уже там горные спасатели передали туристку из Киева коллегам с Закарпатья, которые на автомобиле "Богун" транспортировали женщину к подножию горы и передали врачам.

Как сообщал OBOZ.UA, в Ивано-Франковской области спасатели разыскали заблудившуюся в горах женщину. Киевлянка совершала спуск от озера Несамовитое до урочища Заросляк, но потеряла ориентир.

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