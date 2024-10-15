В Киевской области мужчина во время сбора грибов нашел кассетную авиабомбу. Подробности и фото

В Вышгородском районе Киевской области местный житель при сборе грибов нашел взрывоопасный предмет. Саперы установили, что им оказалась кассетная авиабомба SD-1.

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Об этом сообщили в пресс-службе Мобильного спасательного центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Боеприпас был осторожно транспортирован для дальнейшего уничтожения.

"Местный житель из Вышгородского района Киевской области, собирая грибы в лесу близ села Ясногородка, наткнулся не на лесные дары, а на что-то совсем другое. Мужчина нашел подозрительный предмет и, не колеблясь, вызвал специалистов", – рассказали саперы.

На место оперативно прибыли пиротехники, идентифицировавшие опасную находку в качестве кассетной авиабомбы SD-1, оставшейся еще со времен Второй мировой войны. Ее изъяли.

Как сообщал OBOZ.UA, в Бучанском районе Киевской области местные жители во время сбора грибов обнаружили обломки ракеты. Во втором районе лесник обнаружил гранатометный выстрел.

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