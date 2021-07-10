В Украинских Карпатах в июле выпал снег. Видео

На горе Поп Иван Черногорский в Украинских Карпатах 10 июля выпал снег. Вся его вершина взялась белым покровом и срывается ледяной ветер.

Соответствующие видео опубликовал в Facebook житель Ивано-Франковской области Руслан Гродюк, который отправился в поход в летних шортах и кроссовках.

Напомним, о снеге в Украинских Карпатах сообщалось также 2 июня. К тому же температура воздуха в горах тогда опустилась до -2 градусов. Метель не прекращалась два дня.

Отметим, согласно прогнозу синоптиков Укргидрометцентра 11 июля в Украине ожидается жаркая погода без осадков в большинстве регионов. Кратковременный дождь и местами с грозой возможен более на крайнем западе. В Карпатском регионе воздух прогреется до +26...+31 градуса.

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Также, как предупредили ДСНС, в течение 11 июля на участке реки Тиса Рахов – Вилок возможно повышение уровней воды. В частности, на 0,5-1,5 метра, а на реке Уж – на 0,5-1 метр над уровнем, которые наблюдались по состоянию на 08:00 субботы, 10 июля. Но без негативных последствий.

А вот уже в августе синоптики обещают постепенное и постоянное похолодание. Хотя температурный максимум последнего летнего месяца составит 35 градусов. Так, по словам Леонида Горбаня, начиная с 12 августа температура будет снижаться практически ежедневно. В течение месяца народный синоптик прогнозирует 7 дождливых дней. Но осадки будут незначительными.

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