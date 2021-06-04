Карпаты засыпало снегом в начале лета: видео с Говерлы

Во второй день лета, 2 июня, Карпаты в Украине засыпало снегом. При этом температура воздуха в горах опустилась до -2 градусов.

Видео с Говерлы показал инструктор, передает Telegram-канал "Вартові Еспресо" (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Мужчина попросил экстремалов воздержаться от прогулок в горы в одиночку. А если очень хочется – брать с собой горных проводников или спасателей. Инструктор отметил, что метель в Карпатах не прекращалась два дня.

Согласно прогнозу на сайте Sinoptik, по состоянию на пятницу, 4 июня, в Карпатах, а именно на Говерле, температура воздуха поднялась до +5 +9 градусов. До 10 июня в горах потеплеет до +8 +15 градусов.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине нынешнее лето будет довольно прохладным, жаркой погоды ожидать не стоит. Экстремальных температур до +40 градусов не ожидается. Максимум можно рассчитывать на +32 в отдельные дни.