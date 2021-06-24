В Украине жара пойдет на спад, часть страны накроют грозы и ливни: синоптики назвали дату

В пятницу, 25 июня, в Украине будет жарко. Однако уже с выходных, 27-28 июня, начнется снижение температуры. Первыми почувствуют облегчение после аномальной жары западные регионы страны, а затем столбики термометров поползут вниз и на остальной территории Украины.

Об этом сообщили украинские синоптики. В частности, Укргидрометцентр на своей странице в Facebook рассказал, когда закончится жара.

"В Украине ослабление жары ожидаем в субботу - на западе, в воскресенье и понедельник - на остальной территории страны", — говорится в сообщении.

Карты на сайте украинского Гидрометцентра показывают, что вместе со снижением температуры часть страны накроют дожди с грозами.

Видео дня

В субботу, 26 июня, намочит западные и южные области, а также некоторые центральные регионы. Дожди с грозами прогнозируют и в Киеве.

А уже в воскресенье, 27 июня, грозовые дожди передвинутся на восток и север страны. В то же время на западе осадков уменьшится, гроз здесь синоптики также не предусматривают.

В понедельник, 28 июня, жители западных, центральных и части южных регионов почувствуют облегчение. Дожди собьют жару, температура воздуха днем составит +26 ... + 28 градусов, ночью можно будет насладиться прохладой, ведь столбики термометров опустятся до + 14 ... + 16 градусов. На западе дождей в этот день не ожидают.

Во вторник, 29 июня, такая же температура установится на всей территории Украины. Небольшие дожди во вторник возможны только на востоке.

Похожий прогноз погоды дала и украинский синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

"На выходных в Украину придет холодный атмосферный фронт, который принесет дожди и грозы.

Также ослабнет жара, котороя коснется в субботу западных областей, в воскресенье - Севера.

А в понедельник свежее воздушная масса двинется восточнее сбивать спесь с разгоряченные высокомерных градусов – в Украине будет + 25 + 29, разве еще где-то на Востоке выскочит + 28 + 31 градус ", – написала синоптик.

По словам Натальи Диденко, завтра, 25 июня, в Украине будет еще жарко – течение дня + 30 + 36 градусов. Только н а в крайнем юге местами + 27 + 30.

"Однако уже поздно вечером 25-го июня в западных областях может полить и погреметь серьезнее - подойдет с запада Европы атмосферный фронт.", – сообщила синоптик и показала соответствующую карту.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL :

Лето-2021 в Украине не отметится жаркой погодой. Рассчитывать на температуру около 40 градусов не стоит, считает заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова.

В то же время народный синоптик Николай Кульбида заявил, что это лето может быть очень жарким. По его прогнозам, годовая температура будет превышать статистическую норму и может достигать 40 градусов

DASH корректор грамматики и орфографии ">

DASH корректор грамматики и орфографии ">

DASH корректор грамматики и орфографии ">

DASH корректор грамматики и орфографии ">

DASH корректор грамматики и орфографии ">

DASH корректор грамматики и орфографии ">

DASH корректор грамматики и орфографии ">

DASH корректор грамматики и орфографии ">

DASH корректор грамматики и орфографии "> DASH корректор грамматики и орфографии ">