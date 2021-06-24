В Украине жара пойдет на спад, часть страны накроют грозы и ливни: синоптики назвали дату

Надежда Данищук
Надежда Данищук
Общество
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В Украине жара пойдет на спад, часть страны накроют грозы и ливни: синоптики назвали дату

В пятницу, 25 июня, в Украине будет жарко. Однако уже с выходных, 27-28 июня, начнется снижение температуры. Первыми почувствуют облегчение после аномальной жары западные регионы страны, а затем столбики термометров поползут вниз и на остальной территории Украины.

Об этом сообщили украинские синоптики. В частности, Укргидрометцентр на своей странице в Facebook рассказал, когда закончится жара.

"В Украине ослабление жары ожидаем в субботу - на западе, в воскресенье и понедельник - на остальной территории страны", — говорится в сообщении.

Карты на сайте украинского Гидрометцентра показывают, что вместе со снижением температуры часть страны накроют дожди с грозами.

Видео дня

В субботу, 26 июня, намочит западные и южные области, а также некоторые центральные регионы. Дожди с грозами прогнозируют и в Киеве.

Погодная карта от Укргидрометцентра

А уже в воскресенье, 27 июня, грозовые дожди передвинутся на восток и север страны. В то же время на западе осадков уменьшится, гроз здесь синоптики также не предусматривают.

Погодная карта от Укргидрометцентра

В понедельник, 28 июня, жители западных, центральных и части южных регионов почувствуют облегчение. Дожди собьют жару, температура воздуха днем составит +26 ... + 28 градусов, ночью можно будет насладиться прохладой, ведь столбики термометров опустятся до + 14 ... + 16 градусов. На западе дождей в этот день не ожидают.

Погодная карта от Укргидрометцентра

Во вторник, 29 июня, такая же температура установится на всей территории Украины. Небольшие дожди во вторник возможны только на востоке.

Погодная карта от Укргидрометцентра

Похожий прогноз погоды дала и украинский синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

"На выходных в Украину придет холодный атмосферный фронт, который принесет дожди и грозы.

Также ослабнет жара, котороя коснется в субботу западных областей, в воскресенье - Севера.

А в понедельник свежее воздушная масса двинется восточнее сбивать спесь с разгоряченные высокомерных градусов – в Украине будет + 25 + 29, разве еще где-то на Востоке выскочит + 28 + 31 градус ", – написала синоптик.

По словам Натальи Диденко, завтра, 25 июня, в Украине будет еще жарко – течение дня + 30 + 36 градусов. Только н а в крайнем юге местами + 27 + 30.

"Однако уже поздно вечером 25-го июня в западных областях может полить и погреметь серьезнее - подойдет с запада Европы атмосферный фронт.", – сообщила синоптик и показала соответствующую карту.

Карта атмосферного фронта

Как ранее сообщал OBOZREVATEL :

  • Лето-2021 в Украине не отметится жаркой погодой. Рассчитывать на температуру около 40 градусов не стоит, считает заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова.

  • В то же время народный синоптик Николай Кульбида заявил, что это лето может быть очень жарким. По его прогнозам, годовая температура будет превышать статистическую норму и может достигать 40 градусов

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