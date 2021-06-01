Стало известно, когда в Украину придет жара до 40°: прогноз погоды на лето-2021

Погода летом в Украине может быть очень жаркой, а средняя температура – значительно выше статистической нормы. Ожидается, что воздух в некоторых регионах будет прогреваться до 40 градусов.

Такой прогноз в комментарии "Радио Свобода" озвучил директор "Укргидрометцентра" Николай Кульбида. По его данным, температура в стране существенно повысится после первой декады июня.

"Если проанализировать состояние погоды в летний период за последние лет двадцать, то получается, что не может быть лето сейчас холодным", – отметил он.

Директор "Укргидрометцентра" заявил, что такая погодная ситуация будет наблюдаться и в последующие годы. Жаркое лето станет привычным для украинцев.

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"Начиная с июня, а особенно июль и август – это температура воздуха, которая будет значительно выше нормы, и большое количество дней она будет достигать 30-35, а в отдельные дни даже до 40 градусов, поэтому лето может быть только жарким. Другого лета у нас уже не будет", – считает Кульбида.

Напомним:

заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Веры Балабух ранее прогнозировала, что лето-2021 в Украине будет теплым, средняя температура воздуха будет примерно такая же, как наблюдалась последние 20 лет. Однако сохранится риск подтоплений и наводнений.

Согласно еще одному прогнозу, погода летом 2021 года в Украине будет жаркой, но с дождями и грозами. Июнь будет теплым, а в июле и августе ожидаются осадки.

Как писал OBOZREVATEL, Всемирная метеорологическая организация заявила, что в ближайшие пять лет человечество ждет минимум один рекордно жаркий год, когда среднегодовая мировая температура поднимется на 1,5 градуса Цельсия выше доиндустриального уровня.