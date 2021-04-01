В Украине зафиксирована самая высокая смертность от COVID-19 за сутки

В Украине за сутки 31 марта от последствий коронавирусной инфекции умер 421 пациент – прирост составляет 3,44%. Это наибольшее количество летальных случаев от этой болезни, фиксировавшееся в стране за время пандемии.

Такие данные дают Министерство здравоохранения (Минздрав) и сайт СНБО, который мониторит статистику по заболеваемости COVID-19 в Украине и мире в целом.

В общем болезнь унесла жизни 33 246 украинцев. А больше всего смертей в результате коронавируса за минувшие сутки зафиксировано на Одесщине – 54, в Киеве – 44, в Киевской и Днепропетровской областях – по 30, Львовской – 25 Закарпатской – 22.

Прирост смертей от коронавируса в Украине СНБО

На Винниччине болезнь унесла жизни 19 жителей, Харьковщине – 18, Хмельнитчине, Полтавщине, Николаевщине – 17, Ивано-Франковщине и Запорожье – 15, Житомирщине, Буковине, Тернопольщине – 13, Черкасщине – 12.

Больше всего смертей за прошедшие сутки зафиксировано на Одесщине и Киевщине СНБО

Еще 10 пациентов умерли в Донецкой области (подконтрольные Украине территории), в Черниговской – 9, Волынской – 8, Ривненской – 6, Херсонской – 5, Кировоградской – 4, Сумской – 3, Луганской – 2.

От коронавируса в Украине за сутки умер 421 пациент СНБО

Отметим: в Министерстве здравоохранения признают, что глобально ситуация с коронавирусом в Украине до сих пор не улучшилась. Поэтому в течение ближайших недель стоит ожидать роста статистики заболеваемости.

Больницы Киева почти полностью забиты тяжелыми пациентами с COVID-19, большинство – на кислородной терапии. В реанимацию стало попадать больше молодых людей, чем это было раньше.

Данные по коронавирусу в областях Украины СНБО

Данные по COVID-19 в областях Украины СНБО

Как сообщал OBOZREVATEL:

26 марта от осложнений, вызванных коронавирусом, умер известный украинский фотограф Алексей Иванов.

В тот же день в Харькове в больнице умер 11-летний мальчик из села Ватутино Нововодолажской общины, у которого были коронавирус и герпесвирусная инфекция.