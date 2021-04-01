В Україні зафіксовано найвищу смертність від COVID-19 за добу

В Україні за добу 31 березня від наслідків коронавірусної інфекції помер ще 421 пацієнт – приріст становить 3,44%. Це найбільша кількість летальних випадків від цієї хвороби, яку було зафіксовано в країні за час пандемії.

Такі дані дають Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) й сайт РНБО, який моніторить статистику щодо захворюваності на COVID-19 в Україні та світі загалом.

Загалом хвороба забрала життя 33 246 українців. А найбільше смертей внаслідок коронавірусу за минулу добу зафіксовано на Одещині – 54, у Києві – 44, у Київській і Дніпропетровській областях – по 30, Львівській – 25, Закарпатській – 22.

Приріст смертей від коронавірусу в Україні РНБО

На Вінниччині хвороба забрала життя 19 мешканців, Харківщині – 18, Хмельниччині, Полтавщині, Миколаївщині – 17, Івано-Франківщині та Запоріжжі – 15, Житомирщині, Буковині, Тернопільщині – 13, Черкащині – 12.

Найбільше смертей минулої доби зафіксовано на Одещині та Київщині РНБО

Ще 10 пацієнтів померли у Донецькій області (підконтрольні Україні території), в Чернігівській – 9, Волинській – 8, Рівненській – 6, Херсонській – 5, Кіровоградській – 4, Сумській – 3, Луганській – 2.

Від коронавірусу в Україні за добу помер 421 пацієнт РНБО

Зауважимо: у Міністерстві охорони здоров’я визнають, що глобально ситуація з коронавірусом в Україні досі не покращилася. Тому протягом найближчих тижнів варто очікувати зростання статистики захворюваності.

Наприклад, лікарні Києва майже повністю забиті важкими пацієнтами з COVID-19, більшість – на кисневої терапії. В реанімацію стало потрапляти більше молодих людей, ніж це було раніше.

Дані щодо коронавірусу в областях України РНБО

Дані щодо COVID-19 в областях України РНБО

Як повідомляв OBOZREVATEL:

26 березня від ускладнень, викликаних коронавірусом, помер відомий український фотограф Олексій Іванов.

Того ж дня у Харкові в лікарні помер 11-річний хлопчик із села Ватутіне Нововодолазької громади, в якого були коронавірус і герпесвірусна інфекція.