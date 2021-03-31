На Київщині від коронавірусу померли дружина з чоловіком, вони виховували 13 дітей: подробиці трагедії

В Олександрівській лікарні Києва 29 березня від ускладнень, викликаних коронавірусом, померла багатодітна мама з Василькова Діана Родікова. Тиждень тому від цієї ж хвороби помер її чоловік, переселенець із Донбасу Володимир.

Крім п'ятьох рідних дітей, у пари було ще вісім прийомних, із якими вони жили в будинку сімейного типу. Опіку над братами і сестрами вирішила взяти старша дочка Олександра разом зі своїм чоловіком.

Детальніше про цю трагедію читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Глава сімейства Володимир помер від COVID-19 у Васильківській дитячій інфекційній лікарні (тут зараз розгорнуто госпіталь) 20 березня. До свого 45-річчя він не дожив усього місяць. На дев'ятий день після цього померла і його дружина Діана. Але жінка до останньої миті так і не дізналася про смерть чоловіка, лікарі та близькі боялися повідомити їй про це.

"Першою захворіла мама. Десь 1-го або 2-го березня вона почувалася погано. З'явилася слабкість, кашель, підвищилась температура. Через три дні такі самі симптоми з'явилися й у тата. Вони звернулися до сімейного лікаря, здали тест на коронавірус і отримали позитивні результати. Лікарка сказала, що поки сатурація не впаде до 80%, їх ніхто не госпіталізує, мовляв, такі нові правила. Коли в тата вміст кисню в крові впав до 79-80%, швидка терміново відвезла його в лікарню", – говорить OBOZREVATEL їхня старша дочка Олександра.

Володимир три дні лежав у звичайній палаті, а потім його перевели в реанімацію. Через три дні туди ж потрапила Діана. Жінка на перших етапах легше переносила інфекцію, тоді як чоловік хворів важко і болісно.

"Лікарі говорили, що тато весь час із ними лаявся. Йому було важко дихати в масці. Їх обох під'єднали до ШВЛ, лікарі перевертали їх на живіт, на боки, щоб вони могли дихати. Папа нервувався, йому не вистачало кисню. 20 березня йому було погано, рівно о 9 годині вечора він зняв із себе маску, але надіти її назад не встиг, задихнувся. Лікарі пів години намагалися його відкачати, але не змогли. Тато помер", – каже Олександра.

Дочка боялася сказати мамі про те, що тато помер, враховуючи її стан. Діана продовжувала боротися за своє життя, слухала лікарів і виконувала все, що вони їй говорили. Але жінці постійно не вистачало кисню.

Її вирішили перевезти в Олександрівську лікарню в Києві, але і цей процес був дуже болісним. Коли жінку під'єднували з одного лікарняного апарату на інший у реанімобілі, у неї зупинилося серце.

"Мені зателефонував лікар і сказав: "Молися, ми не можемо запустити серце". Сашенька сиділа під дверима реанімації, я не стала їй говорити про це. Серце лікарі все-таки запустили і 24 березня Діану довезли до Києва. В Олександрівській до нас вийшов лікар і запитав: "Як ви взагалі примудрилися її сюди довезти?" У Діани сатурація була 30, тиск 80 на 40. Вона була непритомна", – згадує хрещена і друг сім'ї, капелан Бася Володарська.

Всю ніч лікарі боролися за життя Діани. Вони підняли їй сатурацію до 90%, тиск був 111. Її ввели в медикаментозну кому, потім поставили в трахею трубку. Фактично вона сама не дихала, за неї це робив апарат. Потім у жінки стали відмовляти нирки.

"28 березня мене викликав лікар і сказав, що він дає 95%, що Діана скоро помре. Він мені так і сказав: "Думаю, що я вам сьогодні подзвоню. Може, це буде 20 година, може, опівночі". Я пішла дуже засмучена, плакала. Ще о першій годині ночі ми говорили з лікарем, він сказав, що сатурація впала до 80%, тиск 80 на 40", – розповідає Бася.

Діана померла о 6:20 ранку 29 березня. На дев'ятий день Володя забрав її з собою на небеса, кажуть друзі сім'ї...

Поки батьки лежали в лікарні, 11 неповнолітніх синів і дочок соціальні служби поселили в центр для дітей, які залишилися без опіки. Вони вже знали, що їхній тато помер, але дуже сподівалися, що мама видужає.

Одна з дочок дізналася про те, що мама тяжко хворіє. Про це в Facebook написав хтось зі знайомих жінки. Пізніше дітям повідомили про смерть мами.

"Коли ми приїхали в центр, вони вже були в сльозах, вони все знали. Вони питали, що ж тепер буде з ними. Питали Сашу, чи візьме вона їх із собою. Старша дочка Олександра, їй усього 21 рік, вона вже заміжня. Її чоловік сказав, що вони обов'язково повинні взяти опіку над усіма дітьми й замінити їм маму й тата. Хоча соціальні служби збиралися віддати їм тільки трьох, рідних дітей. Тепер дуже важливо якнайшвидше оформити всі документи, щоб забрати їх додому", – говорить OBOZREVATEL Бася.

Також сім'я потребує власного житла. Будинок у селі Липовий Скиток Васильківського району надано їм владою, він комунальний. Раніше сім'я жила в Макіївці (Донецька область), там у них був власний будинок.

Але Родікови були змушені покинути будинок, коли почалася війна. Володимир посадив усіх у мікроавтобус і манівцями вивіз рідних до Києва. Сама сім'я мала проукраїнську позицію. Вони не приховували, що відправляли допомогу спершу на Майдан, а потім на фронт. Через деякий час окупанти спалили їхній будинок.

Спочатку родині допомогли з житлом, дозволили жити у великому будинку в Гатному під Києвом. Але через деякий час прийшов власник і попросив багатодітних батьків покинути житло. Так вони опинилися в Васильківському районі.

Найближчим часом буде відкрито рахунок і під заступництвом ПЦУ дітям почнуть збирати гроші для придбання власного житла, щоб уже ніхто не міг їх вигнати звідти.

Поки Олександрі потрібна допомога, щоб почати життя заново, тепер уже в статусі мами багатодітній сім'ї. А Діана і Володя спостерігатимуть за ними з небес.

Усі охочі можуть переказати сім'ї допомогу на картку: 4149 4993 4729 7622; Слюсаренко Олександра Володимирівна.