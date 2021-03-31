Лікар про спалах COVID-19 у Києві: лікарні заповнені, на кисні 90% пацієнтів. Інтерв'ю

Лікарні Києва майже повністю забиті важкими пацієнтами з коронавірусом, більшість – на кисневій терапії. У реанімацію стало потрапляти більше молодих людей, ніж це було раніше.

Медичні установи потребують кисню. Якщо до початку епідемії одній лікарні могло вистачити близько 3,5 тонн на рік, то тепер тільки за одну добу може витрачатися близько 5 тонн.

Про це розповіла в інтерв'ю OBOZREVATEL головна лікарка Київської міської клінічної лікарні №4 Тетяна Мостепан.

– Київські медики не приховують, що лікарні практично заповнені, а на госпіталізацію потрапляють найтяжчі.

– Лікарні справді майже на 100% заповнені тяжкими хворими на коронавірус. Майже 90% – кисневозалежні, що свідчить про тяжкість хвороби. Якщо до епідемії нам на рік вистачало 3,5 тонни кисню, то тепер тільки на одну добу йде 5!

Пацієнти помолодшали. Минулого року в нас не було в реанімаціях до тридцяти-сорока років, а тепер є. Хвороба має більш агресивний перебіг і декомпенсується супутньою патологією.

Але водночас, незважаючи на такий складний час, на таку кількість швидких по місту і таку заповненість стаціонарів, люди надалі ігнорують усі правила безпеки. Це велика проблема і велика біда, не знаю, як із ними домовлятися.

Зараз потепліло, почнуться пікніки й масові зібрання. Хочу звернутися до людей, щоб побереглися. Якщо ви не впевнені, що здорові, не треба йти і збиратися разом, цим самим наражаючи на ризик себе і своїх близьких. Місць у лікарнях фактично немає. І якщо люди надалі ігноруватимуть правила – на них не вистачить ні кількості ліжок, ні медиків. Лікарі за цей рік падають із ніг і вже не бачать абсолютно ніякого кінця-краю.

– Медики кажуть, стало складніше добирати лікування, препарати не працюють, а пацієнт тим часом погіршується.

– Усі надають медичну допомогу відповідно до протоколів. Але хвороба дійсно агресивніша. Торік у нас не було такої заповненості, щоб 90% пацієнтів перебувало на кисні. Ми виписували і 92-річних, був навіть 102-річний пацієнт.

Якщо хвороба перебігає з середнім ступенем важкості і є контрольованою, стаціонар не потрібен. Але якщо почало гіршати, а це сатурація менш ніж 92, температура, яка не збивається елементарними жарознижуювальними препаратами "Парацетамол" чи "Ібупрофен" протягом кількох днів, обов’язково треба звертатися в стаціонар. Чимало пацієнтів пропускають цей момент і приїжджають уже задихаючись.

Здоровим людям радимо побільше бувати на свіжому повітрі, повноцінно харчуватися і мати здоровий сон. Але прогулянки – це не піти в натовп, а краще до лісу чи парку.

– Що вас зараз дивує у ситуації з коронавірусом?

– Не так, щоб дивувало, бачимо, що він став значно агресивнішим. Дуже складно повертати до життя тяжких хворих. Навіть якщо вірусу в організмі вже нема, пацієнт все ще слабкий, має ускладнення, які доліковуємо.

Минулого року критичними днями вважалися 9-12-й, далі хвороба починала відступати. Зараз ці дні вже далеко.

Молодь, звичайно, більш-менш нормально переносить, а от старші люди…

– Це вікова група 50+?

– 50+ і особливо ті, хто має супутні патології, онкологію, цукровий діабет, ожиріння – от вони дуже складно піддаються лікуванню. Є психосоматичні порушення, багато хто не витримує емоційно. Лікування від коронавірусу вимагає організації: треба лежати на животі, дихати через кисневу маску. Багато хто цього не робить, що тягне за собою наслідки. Люди знервовані.

Є такі, хто опускає руки і починає здаватися. У нас із ними працює психолог. Окрім того, що лікуємо, намагаємося ще підбадьорювати і підтримувати.

– На скільки часто молодь складно переносить коронавірус?

– Головне вчасно звернутися по медичну допомогу. Важче переносять ті, хто має серцево-судинні патології. Тим, хто перехворів, не треба себе перенавантажувати. Багато гуляти на свіжому повітрі.

– Бувають черги зі швидких під лікарнею?

– Так. Як правило, стан хворих погіршується після обіду, ближче до вечора, і починається масове звернення. Кожен пацієнт на госпіталізацію – це близько сорока хвилин-година часу.

– У коридорах ще не лежать?

– Поки ні, але ми до цього готуємось. Якщо буде така необхідність – розміщуватимемо і в коридорах. Зараз у нас лікується 437 хворих, такого ще не було.

Восени нам допомогли лікарні другої черги, але зараз і вони не справляються. Не можемо вийти на резерв, щоб мати вільні ліжка. Фактично всі 100% лікарень міста Києва заповнені. Це говорить про масштаб трагедії. Збільшилась смертність, але попри всю завантаженість і навантаження, тримаємо ситуацію під контролем. Більше помирають пацієнти за 80 років, які мають купу патологій. Як правило, онкологія.

Але ми лікарня, яка повністю забезпечена киснем, усіма медикаментами й виробами для надання медичної допомоги. Ми повністю забезпечені всією лабораторною службою і засобами діагностики на COVID-19 – ПЛР, ІФА є рентген, КТ, УЗД експертного класу, апарати ШВЛ. Не всі лікарні в Україні мають усе те, що маємо ми. Тому тримаємо наші показники на досить високому рівні.

– За словами сімейної лікарки, зараз "сипляться здорові чоловіки, хвороба накриває вже в перші дні інфікування".

– Так, раніше коронавірус, ніби розганявся, а зараз 2-3 дні – і пішов: температура до 40. Чоловіки – ті люди, які, менш відповідально ставляться до свого здоров’я, чекають до останнього. І справді, статистика не на їхню користь.

– Чимало лікарів прогнозують спад епідемії ближче до кінця квітня.

– Дуже сподіваємось, що зараз черговий пік, а пізніше, коли потепліє, – хвиля піде на спад. Але якщо не буде роз’єднання контактів, вакцинації… Спад же має на чомусь базуватись.