Від коронавірусу помер фотограф, який зробив найпопулярніший знімок Києва

У п'ятницю, 26 березня, від ускладнень, викликаних коронавірусом, помер відомий український фотограф Олексій Іванов.

Про смерть у Facebook повідомили друзі чоловіка. За кілька днів до цього у нього діагностували двобічну пневмонію.

Останні свої дні Іванов був підключений до апарату штучної вентиляції легенів.

"На одну зірку стало менше. Корона. Олексію Іванову світла пам'ять від всіх журналістів, фотографів", – написала Наталя Мандюк.

Вона додала, що зараз від коронавірусу рятують сестру фотографа. Також було оголошено збір коштів на її лікування.

Як уточнює "Вечірній Київ", в якому працював Іванов, одна з його робіт "Замкова гора – Андріївський узвіз" отримала найвищі оцінки журі та нагороду "Найкраще фото міста Києва" в 2018 році.

Свій останній пост фотограф опублікував 11 березня. "Сьогодні офіційно підтвердили. Вступаю в клуб "коронованих". Зніматиму з себе "Корону" і видужуватиму від COVID-19. Всім не хворіти і бути здоровими", – написав він тоді.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Єгипті від ускладнень коронавірусу помер дитячий лікар-стоматолог, відомий волонтер Юрій Юрасюк.