В Украине сделали более 4600 прививок от COVID-19 за сутки: назван регионы-лидеры

В Украине за субботу, 27 марта, против коронавируса вакцинировали еще 4616 граждан. Больше всего прививок сделали в Киеве и области, а также на Прикарпатье.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook. Статистика по регионам опубликована и на портале Система здравоохранения Украины от СНБО.

Всего с начала кампании иммунизации прививки получили уже 196 880 украинцев, один – обе дозы. За прошедшие сутки в различных областях сделали от 40 до нескольких сотен инъекций. Меньше всего лиц вакцинировали в Одесской, Черниговской и Волынской областях.

Количество прививок в регионах Украины за прошедшие сутки:

г. Киев – 389 прививок;

Винницкая область – 160 прививок;

Волынская область – 50 прививок;

Днепропетровская область – 360 прививок;

Донецкая область – 220 прививок;

Житомирская область – 150 прививок;

Закарпатская – 70 прививок;

Запорожская область – 130 прививок;

Ивано-Франковская область – 377 прививок;

Киевская область – 320 прививок;

Кировоградская область – 70 прививок;

Луганская область – 130 прививок;

Львовская область – 60 прививок;

Николаевская область – 160 прививок;

Одесская область – 40 прививок;

Полтавская область – 400 прививок;

ривненская область – 150 прививок;

Сумская область – 120 прививок;

Тернопольская область – 70 прививок;

Харьковская область – 120 прививок;

Херсонская область – 540 прививок;

Хмельницкая область – 170 прививок;

Черкасская область – 160 прививок;

Черновицкая область – 160 прививок;

Черниговская область – 40 прививок.

По словам главы Минздрава, все прививки проводилось 80 мобильными бригадами по иммунизации и 155 пунктами. По состоянию на 27 марта в лист ожидания вакцинации против COVID-19 записалась 361 020 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр здравоохранения Украины Максим Степанов заверил, что вакцина против коронавируса CoronaVac от китайской компании Sinovac Biotech является такой же эффективной, как и индийская CoviShield от AstraZeneca.