В Украине сделали более 4600 прививок от COVID-19 за сутки: назван регионы-лидеры

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Общество
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Вакцинация в Украине и мире

В Украине за субботу, 27 марта, против коронавируса вакцинировали еще 4616 граждан. Больше всего прививок сделали в Киеве и области, а также на Прикарпатье.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook. Статистика по регионам опубликована и на портале Система здравоохранения Украины от СНБО.

Всего с начала кампании иммунизации прививки получили уже 196 880 украинцев, один – обе дозы. За прошедшие сутки в различных областях сделали от 40 до нескольких сотен инъекций. Меньше всего лиц вакцинировали в Одесской, Черниговской и Волынской областях.

Данные о прививках 27 марта

Количество прививок в регионах Украины за прошедшие сутки:

  • г. Киев – 389 прививок;

  • Винницкая область – 160 прививок;

  • Волынская область – 50 прививок;

  • Днепропетровская область – 360 прививок;

  • Донецкая область – 220 прививок;

  • Житомирская область – 150 прививок;

  • Закарпатская – 70 прививок;

  • Запорожская область – 130 прививок;

  • Ивано-Франковская область – 377 прививок;

  • Киевская область – 320 прививок;

  • Кировоградская область – 70 прививок;

  • Луганская область – 130 прививок;

  • Львовская область – 60 прививок;

  • Николаевская область – 160 прививок;

  • Одесская область – 40 прививок;

  • Полтавская область – 400 прививок;

  • ривненская область – 150 прививок;

  • Сумская область – 120 прививок;

  • Тернопольская область – 70 прививок;

  • Харьковская область – 120 прививок;

  • Херсонская область – 540 прививок;

  • Хмельницкая область – 170 прививок;

  • Черкасская область – 160 прививок;

  • Черновицкая область – 160 прививок;

  • Черниговская область – 40 прививок.

Данные по вакцинации

По словам главы Минздрава, все прививки проводилось 80 мобильными бригадами по иммунизации и 155 пунктами. По состоянию на 27 марта в лист ожидания вакцинации против COVID-19 записалась 361 020 человек.

Данные по вакцинации в Украине
Данные по вакцинации в областях Украины
Данные о кампании по вакцинации в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, министр здравоохранения Украины Максим Степанов заверил, что вакцина против коронавируса CoronaVac от китайской компании Sinovac Biotech является такой же эффективной, как и индийская CoviShield от AstraZeneca.

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