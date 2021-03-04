В Украине коронавирусом заболели еще более 600 детей

В Украине среди больных коронавирусом этот диагноз подтвердили за последние сутки у 611 детей.

Такие данные предоставил глава Министерства здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook. В последнее время почти ежедневно COVID-19 поражает две-три сотни маленьких украинцев.

В частности, только с начала этой недели выявлено 1606 случаев инфицирования среди детей. Наибольший показатель установлен именно за сутки 3 марта.

В Житомирской области, где за последние несколько недель втрое увеличилась суточная заболеваемость коронавирусом, медики обеспокоены тем, что болезнь у инфицированных протекает тяжелее, чем осенью. По их словам, чаще в регионе начали заражаться COVID-19 молодежь и дети школьного возраста.

Врачи объясняют, что увеличение новых случаев коронавирусной болезни в Украине, в частности среди детей и медиков, можно объяснить ростом количества пациентов с COVID-19. А также активными социальными контактами, например, дома – у детей, на работе – у врачей .

Отметим: по состоянию на январь 2021 года в Украине наблюдалось увеличение количества случаев COVID-19 среди молодежи. Тогда в Минздраве информировали, что за все время пандемии от коронавируса в стране умерли 15 детей.

Как сообщал OBOZREVATEL, врач Борис Брыль рассказал, что новые штаммы коронавируса являются более опасными для детей и молодежи, чем предыдущий. Он подчеркнул, что возраст пациентов, которых госпитализируют с COVID-19, снижается.