'Завтра они умрут, хотя сами виноваты': Житомирщина стала новой жертвой COVID-19, область 'закроют'

В Житомирской области уже в среду, 3 марта, начнут действовать карантинные ограничения для красной зоны. За последние несколько недель в регионе в три раза увеличилась суточная заболеваемость коронавирусом. Медики обеспокоены: теперь болезнь инфицированных протекает тяжелее, чем осенью. COVID-19 чаще начала заражаться молодежь и дети школьного возраста.

Помимо этого, врачи опасаются, что эпидемия может вспыхнуть с новой силой в начале мая, сразу после Пасхальных праздников. Они говорят, что к такому развитию событий следует готовиться уже сейчас.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Заместитель директора Лабораторного областного центра в Житомире Юрий Лутай говорит OBOZREVATEL, что сейчас регион переживает третью волну коронавируса и она может оказаться не последней.

"Мы думаем, что такое волнообразное течение болезни – это особенность этого вируса. В дальнейшем, когда COVID-19 станет сезонным, он также будет приходить волнами каждый год", – считает Лутай.

Специалист отмечает, что скорее всего острый период будет длиться весь март, а сама волна стихнет через два месяца. "Правда, как раз начнется Пасха, 2 мая. И народ пойдет в церкви, будет собираться семьями, в гостях. И мы ожидаем, что коронавирус снова даст о себе знать и в мае", – говорит Лутай.

Также он считает, что причиной роста заболеваемости могли стать и зимние праздники. "Люди ездили за границу, катались на лыжах в Ивано-Франковской области, в Буковеле. Оттуда скорее всего и привезли инфекцию. У нас нет доказательств, но мы считаем, что к нам уже пришли новые штаммы вируса из Европы, из других стран. Теперь вирус поражает более молодых людей и школьников. Еще летом среди больных не было детей, а теперь есть", – отмечает специалист.

По его словам, болезнь протекает гораздо тяжелее, а сам вирус стал более заразным.

Главный врач Романовской районной больницы Житомирской области Ирина Серт рассказывает, что еще в сентябре ей приходилось обращаться за помощью через соцсети, чтобы найти пустые баллоны для кислорода. Теперь же такой проблемы нет, с этим вопросом ситуация улучшилась.

"Сейчас все есть, потому что часть больниц поставили у себя кислородные установки. Но в нашей больнице не так много пациентов, а вот в соседних районах все места заполнены", – говорит OBOZREVATEL Серт.

Причиной нынешней вспышки главный врач считает и сезонный грипп. "Возможно, вирус накладывается на ослабленный ОРВИ организм, поэтому люди чаще болеют. А также многие ездили на отдых, катались на лыжах в соседних областях. Вот и результат", – говорит Серт.

По ее словам, в области осторожное отношение к вакцинации: "У нас записались 22 медика. Но когда к нам доедет мобильная бригада, мы не знаем. А в целом отношение к прививке, как и везде, – с осторожностью. Одни хотят делать, другие боятся".

"Еще вчера пациент был веселым, шутил, а сегодня он уже не просто на кислороде, а интубирован. Говорить не может, в глазах страх смерти. Он хватает любого медика за руку и глазами показывает, что умирать не хочет, просит его спасти. У него семья и дети, жена останется одна. Еще престарелые родители, мама плачет под дверями реанимации. Такие наши сегодняшние будни. Мы уже прекрасно понимаем, кто из наших пациентов выживет, а кто умрет. Мне тяжело смотреть им в глаза, потому что сделать ничего нельзя. Его легкие уже практически сгорели", – рассказывает OBOZREVATEL один из врачей реанимации Житомирской городской больницы.

Медик, когда едет в транспорте домой и видит людей без масок, просто подходит и рассказывает им, что на его смене только что умер человек от коронавируса, гораздо моложе таких пассажиров.

"Но мало кто реагирует, думают, что их пронесет. Некоторые говорят, что уже переболели. Я махнул рукой, потому что бесполезно. Завтра они будут тут лежать и бояться, что умрут, хотя сами виноваты", – сердится доктор.

Местный житель Сергей Трохимышин рассказывает, что несмотря на опасность заражения больше всего в транспорте Житомира пенсионеров: "Они с утра куда-то едут, по магазинам, на рынок. И если в транспорте они еще в масках, то на улице, на рынке уже нет. В кафе, рестораны тоже люди заходят в масках, но, когда им подают еду, они их снимают. Сейчас закроют все непродуктовые рынки, кафе, ТРЦ, представители бизнеса снова выйдут на протесты, потому что кроме опасности заболеть они теряют деньги, и их можно понять".

Единственное, что могло остановить жителей Житомира и заставить сидеть дома, это недавние снегопады и перебои с общественным транспортом. "Тогда и локдауна не надо было, все сидели дома", – говорит Сергей.

Уже в среду, 3 марта, в области будут действовать карантинные ограничения красной зоны. Фактически такие же, какие были во время недавнего зимнего локдауна.

В красной зоне запрещены:

прием посетителей заведениями общепита;

работа ТРЦ и других развлекательных заведений;

работа непродовольственных магазинов и рынков;

работа заведений культуры;

проведение массовых мероприятий;

проведение спортивных матчей со зрителями (проводятся без зрителей);

посещение образовательных учреждений.

Однако продолжат работать заправки, СТО, парикмахерские, аптеки, продовольственные и ветеринарные магазины, банки, церкви.