Врачи назвали возможные причины резкого роста заболеваемости COVID-19 среди детей и медиков

Увеличение новых случаев коронавирусной инфекции в Украине, в частности, среди детей и медиков можно объяснить ростом в целом количества пациентов с COVID-19, а также активными социальными контактами, в частности, в семье – в случае детей, на работе – если речь идет о врачах.

На этом OBOZREVATEL подчеркнул детский инфекционист Виталий Евтушенко, комментируя рост заболеваемости COVID-19 в Украине в течение последнего периода. По его словам, чаще всего дети заражаются не во время обучения, а дома.

"Думаю, что эти цифры касаются больше тех регионов, которые сейчас дают повышенную заболеваемость. Вероятно, это определенным образом и результат поездок на новогодние праздники. Скорее всего, сработал путь передачи инфекции внутри семьи, то есть дети заболели из-за того, что начался рост количества новых случаев среди взрослых. По нашим данным, таких примеров (передачи вируса внутри семьи. – Ред.) больше половины. На рост заболеваемости все же больше влияет не посещение детских садов и школ, а родственные контакты. Это пока не касается всех регионов ", – объяснил врач-инфекционист.

Кроме того, доктор медицинских наук, врач-иммунолог Андрей Волянский отметил, что у детей коронавирусная инфекция часто протекает бессимптомно, поэтому тенденцию заболеваемости этой возрастной категории фиксируют реже по сравнению со взрослыми.

"Сейчас увеличивается общее количество больных в сутки, поэтому пропорционально растет и количество больных детей и медиков. В целом, примерно пропорция детей в течение осени и зимы одинакова: около 5% всех инфицированных, по официальным данным, это люди от 0 до 20 лет. Другое вопрос, что у детей чаще безсимптомная форма, поэтому среди них фиксируют меньше случаев ", – пояснил медик.

Он также подчеркнул, что для понимания тенденции роста заболеваемости среди детей и медиков необходимо смотреть данные помесячно.

"У нас детей в стране около 8 млн, это примерно 20% всего населения, а по итогам, например, 2020 года, среди инфицированных их всего 5%. Чтобы понимать ситуацию, надо детей в школах и детских садах проверять на наличие антител, поэтому что даже при бессимптомной форме все равно ребенок может заражать окружающих. Тогда мы бы видели реальное количество инфицированных в этой возрастной группе ", – убежден Андрей Волянский.

Такие меры, по мнению доктора медицинских наук, могли бы уменьшить риски заболеваемости, в частности, среди учителей, родителей, пожилых родственников. Врач-иммунолог также напомнил данные о заболеваемости и смертности от коронавируса среди детей на конец декабря 2020 года.

"В прошлом году лица в возрасте от 0 до 10 (примерно 4 млн) составили 11,8% от всех заболевших. В этой группе было 4 летальных исхода. Среди людей в возрасте от 11 до 20 лет (примерно 4 млн) зафиксировано 4% от всех заболевших. Здесь было 15 смертей. При этом из всех 19-ти летальных случаев, зафиксированных в 2020 году, у двух детей был сахарный диабет, у двух – неврологические или нейромышечные заболевания, у 3-х – злокачественные образования, у одного пациента – заболевания сердечно-сосудистой системы. Я бы еще обратил внимание на избыточную массу тела. При этом о состоянии здоровья в 8-ми умерших пока ничего не известно ", – сказал Андрей Волянский.

По заболеваемости среди медиков врач-инфекционист Виталий Евтушенко отметил, что поскольку в некоторых регионах увеличилось количество больных, это могло повлиять на рост заболеваемости среди медиков.

"Врачи тоже часто заражаются через бытовые контакты, в больнице даже меньше рисков, ведь там соблюдают меры индивидуальной защиты", – подчеркнул Виталий Евтушенко.

Андрей Волянский напомнил, что по официальной статистике, среди медиков в конце 2020 года были более 25 тыс. больных и более 250 смертей, что составляет примерно 1%, при этом в стране количество летальных случаев составило около 2%.

"Летальность выше среди лиц пожилого возраста в связи с возникновением хронических заболеваний, а среди медиков тоже есть люди и старики, и с различными недугами", – добавил врач-иммунолог.

Специалисты отметили, что эпидемия по стране идет неравномерно, это подтверждают цифры количества заболевших по областям. Однако, учитывая тех, кто уже переболел, и начало процесса вакцинации, вскоре можно будет говорить о коллективном иммунитете и к лету активная стадия пандемии в Украине может закончится.

Как сообщал OBOZREVATEL :

По последним официальным данным в Украине подтверждено 1333844 случаи заражения, из-за инфекции умерли 25 742 человека, 1163555 больным удалось выздороветь. При этом, по информации МОЗ, по состоянию на 26 февраля в стране зафиксировано 8003 новых случаев COVID-19, среди них 475 детей и 312 медработников.