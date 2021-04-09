В Украине хотят делать по 6 млн прививок от COVID-19 в месяц: насколько это реально

В Украине могут делать до 6 миллионов прививок от коронавируса в месяц, заявил недавно министр здравоохранения Максим Степанов. То есть, около 200 тысяч в сутки (с учетом выходных дней). Это минимум в 10 раз больше, чем сейчас. Однако глава Минздрава уверен, что выйти на такой уровень вполне реально. По его словам, мощности украинской медицинской системы к такой задаче готовы.

Что для этого нужно и насколько возможно воплотить такие планы в жизнь, узнавал OBOZREVATEL.

Вакцинация от коронавируса в Украине стартовала полтора месяца назад – 24 февраля. В первую неделю мобильные бригады прививали по 2-4 тысячи человек в сутки, позже начали делать до 10 тысяч уколов и лишь недавно вышли на уровень до 20 тысяч. Первую дозу вакцины получили более 350 тысяч граждан из 3 миллионов, которых планируют уколоть в рамках первого и второго этапа иммунизации. Вторую дозу пока успели получить лишь двое.

Столичный иммунолог Алла Волоха убеждена, что при достаточном количестве вакцин можно организовать пункт прививок на стадионе или в большом помещении, как это делают в развитых странах Запада. Для этого должен быть регистрационный пункт, четкая запись и достаточное количество мобильных бригад.

"А где взять свободных медиков, когда почти все заняты ковидом? В нашей поликлинике за день успели сделать 60 прививок, на одного шло не более 10 мин. То есть за один час одна бригада провакцинировала 6 человек. Чем больше будет бригад, тем больше будет прививок", – пояснила она OBOZREVATEL.

Бывший главный киевский иммунолог Олег Назар считает, что 200 тысяч прививок в сутки – вполне реальные цифры при наличии вакцины и желания людей иммунизироваться.

"Прививать 200 тысяч украинцев не проблема для страны. Это же не в одном кабинете нужно всех вакцинировать, а по всей территории Украины. Мы ежегодно проводим разные прививочные кампании, специалисты есть – все готово. Главное, чтобы была вакцина и желание у людей. То, что я вижу со своей практики, не очень люди пока хотят, поскольку многие болели. Но потихоньку раскачиваемся. Через 3-4 месяца, когда уровень антител упадет, желающих вакцинироваться будет больше. И это надо делать, потому что это единственный вариант защитить себя от инфекции", – подытожил врач OBOZREVATEL.

Итак, официально Украина законтрактовала 24 млн доз вакцин, но надеется получить вдвое больше. В 2021 году это:

10 млн Novavax. Начало поставок в размере 2 млн доз ожидают в июле, остальные – до конца года;

2 млн CoviShield (от AstraZeneca). В ближайшие 10 дней должны приехать еще 367 тыс. доз. Остальные летом;

2 млн Sinovac. Первые 1,7 млн должны приехать из Китая в апреле, остальные в мае;

10 млн Pfizer. Весь объем обещают доставить до конца 2021, а первые партии должны поступить в мае-июне.

Кроме этого 8 млн доз Украина должна получить в рамках глобального механизма по перераспределению вакцины COVAX. Первые 117 тыс. доз должны приехать уже к концу следующей недели, погрузка запланирована на 14 апреля. Ведутся переговоры и с другими производителями.

Всего в Минздраве рассчитывают до конца года получить 48 млн доз, чтобы привить 70% населения. Это 24 млн украинцев. Тогда будет считаться, что коллективный иммунитет против коронавируса сформировался.

В Украине вакцинацию проводят 134 мобильные бригады в 692 пунктах.

Всего в стране прививки сделали 1/3 миллиона украинцев. Наиболее активно вакцинация проходит в Киеве, следом идут Днепропетровская, Львовская и Киевская области. А вот Черновицкая и Черниговская отстают.

В это время в США, по данным сайта Оurworldindata, успевают делать по 4 миллиона прививок в сутки, а Израиль и вовсе успел уже закончить процесс иммунизации. В Штатах уколы получили почти 172 миллиона граждан, в Китае – 149 миллионов, а в Индии – 90 миллионов.

При этом уже половина Украины оказалась в "красной" карантинной зоне. И, несмотря на рекордную смертность и заболеваемость, власть до сих пор отказывается вводить общенациональный локдаун. Это грозит тем, что в стране, в том числе из-за медленной вакцинации, могут скончаться еще 40 тысяч человек.