В Україні хочуть робити по 6 млн щеплень від COVID-19 на місяць: наскільки це реально

В Україні можуть робити до 6 мільйонів щеплень від коронавірусу на місяць, заявив нещодавно міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Тобто близько 200 тисяч на добу (з урахуванням вихідних днів). Це мінімум у 10 разів більше, ніж зараз. Однак глава МОЗ упевнений, що вийти на такий рівень цілком реально. За його словами, потужності української медичної системи до такого завдання готові.

Що для цього потрібно й наскільки можливо втілити такі плани в життя, дізнавався OBOZREVATEL.

Вакцинація від коронавірусу в Україні стартувала півтора місяця тому – 24 лютого. У перший тиждень мобільні бригади прищеплювали по 2-4 тисячі осіб на добу, пізніше почали робити до 10 тисяч уколів і лише нещодавно вийшли на рівень до 20 тисяч. Першу дозу вакцини отримали понад 350 тисяч громадян із 3 мільйонів, яких планують вколоти в межах першого і другого етапу імунізації. Другу дозу поки встигли отримати лише двоє.

Столична імунологиня Алла Волоха переконана, що за достатньої кількості вакцин можна організувати пункт щеплень на стадіоні або у великому приміщенні, як це роблять у розвинених країнах Заходу. Для цього повинен бути реєстраційний пункт, чіткий запис і достатня кількість мобільних бригад.

"А де взяти вільних медиків, коли майже всі зайняті ковідом? У нашій поліклініці за день встигли зробити 60 щеплень, на одного йшло не більш ніж 10 хв. Тобто за одну годину одна бригада провакцинувала 6 осіб. Чим більше буде бригад, тим більше буде щеплень", – пояснила вона OBOZREVATEL.

Колишній головний київський імунолог Олег Назар вважає, що 200 тисяч щеплень на добу – цілком реальні цифри за наявності вакцини й бажання людей імунізуватися.

"Робити щеплення 200 тисячам українців не проблема для країни. Це ж не в одному кабінеті потрібно всіх вакцинувати, а по всій території України. Ми щорічно проводимо різні прищепні кампанії, фахівці є – все готово. Головне, щоб була вакцина й бажання в людей. Те, що я бачу зі своєї практики, що не дуже люди поки хочуть, оскільки багато хто хворів. Але потихеньку розгойдуємося. Через 3-4 місяці, коли рівень антитіл впаде, охочих вакцинуватися буде більше. І це треба робити, тому що це єдиний варіант захистити себе від інфекції", – підсумував лікар OBOZREVATEL.

Отже, офіційно Україна законтрактувала 24 млн доз вакцин, але сподівається отримати удвічі більше. У 2021 році це:

10 млн Novavax. Початок поставок у розмірі 2 млн доз очікують у липні, інші – до кінця року;

2 млн CoviShield (від AstraZeneca). У найближчі 10 днів повинні приїхати ще 367 тис. доз. Решта влітку;

2 млн Sinovac. Перші 1,7 млн повинні приїхати з Китаю у квітні, решта у травні;

10 млн Pfizer. Весь обсяг обіцяють доставити до кінця 2021, а перші партії повинні надійти у травні-червні.

Крім цього, 8 млн доз Україна повинна отримати в межах глобального механізму щодо перерозподілу вакцини COVAX. Перші 117 тис. доз повинні приїхати вже до кінця наступного тижня, завантаження заплановане на 14 квітня. Ведуться переговори і з іншими виробниками.

Усього в МОЗ розраховують до кінця року отримати 48 млн доз, щоб прищепити 70% населення. Це 24 млн українців. Тоді буде вважатися, що колективний імунітет проти коронавірусу сформувався.

В Україні вакцинацію проводять 134 мобільні бригади в 692 пунктах.

Усього в країні щеплення зробили 1/3 мільйона українців. Найбільш активно вакцинація проходить у Києві, слідом йдуть Дніпропетровська, Львівська та Київська області. А ось Чернівецька та Чернігівська відстають.

У цей час у США, за даними сайту Оurworldindata, встигають робити по 4 мільйони щеплень на добу, а Ізраїль і зовсім встиг уже закінчити процес імунізації. У Штатах уколи отримали майже 172 мільйони громадян, в Китаї – 149 мільйонів, а в Індії – 90 мільйонів.

Водночас уже половина України виявилася в "червоній" карантинній зоні. І, незважаючи на рекордну смертність і захворюваність, влада досі відмовляється вводити загальнонаціональний локдаун. Це загрожує тим, що в країні, зокрема й через повільну вакцинацію, можуть померти ще 40 тисяч осіб.