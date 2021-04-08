В Украине еще две области переходят в 'красную' зону карантина

С пятницы, 9 апреля, Запорожская и Хмельницкая области переходят в "красную" зону карантина.

Об этом в Telegram-канале сообщил министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов. Решение было принято на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"С 00 часов 00 минут 9 апреля 2021 года – "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Запорожской и Хмельницкой областях", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в этих двух областях вводятся ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для "красного" уровня эпидемической опасности.

Напомним, что ранее в Чернигове из-за роста госпитализированных больных с коронавирусом еще больше усилили карантин: в транспорте людям разрешили передвигаться при наличии пропуска и только на сидячих местах, а с 8 апреля – ходить по городу в масках даже на улице.

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