В Украине взлетела смертность от коронавируса: за несколько месяцев могут погибнуть еще 40 тыс. человек

В Украине за первые месяцы 2021 года смертность от коронавируса уже достигла показателя всего 2020-го. Летальные случаи по сравнению с пиком прошлой волны эпидемии взлетели на 70%. По разным оценкам, до лета общие потери составят до 75 тыс. человек.

О том, сколько еще украинцев может погибнуть от COVID-19 и как изменилась ситуация со смертностью, читайте в материале OBOZREVATEL.

Главное:

смертность от коронавируса в Украине выше, чем в большинстве других стран. Мы занимаем третье место в Европе;

локдаун может дать результат только через две-три недели (опыт других стран);

к лету от инфекции может умереть еще около 55-75 тыс. человек;

вакцинация и локдаун могли бы спасти 35 тыс. жизней.

В Украине число летальных случаев от коронавируса резко взлетело. Еще в ноябре 2020-го умирало 1,68% заболевших, а сейчас эти цифры доходят до 2,5%, подсчитали в Национальной академии наук Украины (НАНУ).

Украина попала в тройку лидеров Европы по смертности на 100 тыс. человек, хуже ситуация только в Чехии и Польше:

Франция – 6,4

Швеция – 2,3

Бельгия – 4

Италия – 10,1

Румыния – 9,7

Греция – 8,8

Украина – 11,8

По данным Минздрава, от коронавируса умерли уже 35,9 тыс. украинцев. Каждый день это число увеличивается на 450 человек. Киевская школа экономики (КШЭ) рассматривает три сценария развития событий (оптимистический, усредненный и негативный). Решающим месяцем станет апрель, однако уже понятно, что по первому сценарию пойти не удастся.

Позитивный сценарий (провалился):

был вероятен при успешной вакцинации и жестких ограничениях;

общее количество смертей могло достичь 40 тыс. человек;

Усредненный сценарий (возможен):

при введении ограничений и соблюдении плана вакцинаций;

общее число смертей до лета достигнет 55 тыс. человек;

Негативный сценарий (возможен):

провал вакцинации и появление новых штаммов коронавируса;

количество смертей до лета достигнет 75 тыс. человек.

Общенациональный локдаун и массовая быстрая вакцинация могли бы спасти 35 тыс. жизней. В таком случае за первую половину 2021-го, согласно расчетам КШЭ, от коронавируса умерли бы 40 тыс. человек.

"Число летальных случаев продолжило стремительно расти. Его среднесуточное значение составило 370 за последние 7 дней, что на 30% больше значения ровно неделю назад", – говорится в прогнозе НАН.

По данным Министерства юстиции, избыточная смертность в марте над средним уровнем в 2015-2019 годах близка к количеству зарегистрированных летальных исходов от COVID-19.

В статистику попадают не все смерти от коронавируса, как и сами случаи заражения. Те украинцы, которые не делали тесты и перенесли коронавирус на самоизоляции (в легкой форме), не попали в общую статистику. Если до момента смерти пациенту не успели сделать тест на COVID-19, то такой случай тоже не попадет в официальную сводку.

Опыт Польши и Чехии показывает, что жесткие ограничения срабатывают спустя несколько недель. Вскоре OBOZREVATEL подготовит аналитику о том, как карантин в "красных" регионах повлиял на эпидемиологическую ситуацию. Как рассказывает директор КНП "Киевская городская клиническая больница №1" Александр Иванько, усиление карантина в любом случае даст свой результат.

"Как врач и руководитель медучреждения считаю усиление карантина уместным и своевременным. Это правильный шаг. Я полностью поддерживаю. Да, есть определенный дискомфорт, когда вводят ограничения, это понятно. Но я уверен, что такие ограничения приведут к уменьшению количества инфицированных COVID-19, а также тяжелых пациентов. В конце концов, уменьшится смертность", – отметил Иванько.

Локдаун может дать результат только в случае, если украинцы будут его жестко соблюдать. Тем временем, несмотря на все ограничения, в крупных городах продолжают гулять в парках, на детских площадках, в магазинах не соблюдают дистанцию, а масочный режим нарушают.

"В ситуации, которая сложилась и с заболеваемостью, и со смертностью, это [локдаун] – единственный выход, который нам может помочь. К сожалению, это неприятно, но мы не можем без этого обойтись. Смертность связана с новыми штаммами коронавируса и перезагруженностью медицинской системы", – поясняет врач-иммунолог Алла Волоха.

После праздников, "майских шашлыков", Пасхи ожидается очередное обострение и вспышки заболеваемости в местах массового скопления людей.

Ситуация с коронавирусом будет обостряться еще как минимум несколько недель, до тех пор, пока локдаун не даст свои первые результаты. По пути ужесточения ограничений пошел целый ряд стран, в некоторых из них ввели комендантские часы. Возможно, задуматься о новых правилах стоит и украинцам.