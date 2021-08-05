В Турции морем эвакуировали украинцев из-за пожаров: туристов попросили воздержаться от поездок

В Турции эвакуировали украинцев из-за лесных пожаров, которые не утихают девятый день. Люди находились близко к зоне возгорания в провинции Мугла.

Семья отдыхала там в гостинице. Их эвакуировали морем, потому что сделать это наземным транспортом было невозможно из-за пожара, рассказал консул Украины в Анталии Эмир Рустамов, передает "Укринформ".

По его словам, в консульстве следят за ситуацией в Турции и реагируют на обращения украинцев, которые попали в беду. Рустамов отметил, что турецкие коллеги оперативно реагируют на запросы Украины и предоставляют помощь.

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Консул обратился к украинцем, которые планируют путешествие в Турцию. Он попросил туристов воздержаться от поездок в районы, где горят леса. Рустамов подчеркнул, что необходимо взвешивать риски перед планированием поездки в страну, охваченную огнем.

Ранее семью украинского журналиста Константина Грубича, которая отдыхала в курортном городе Мармарис в Турции эвакуировали из-за пожара. Вместе с другими туристами их посадили в автобусы и повезли в другое место.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Турции не прекратились лесные пожары. Первое возгорание произошло 28 июля и за это время огонь сжег землю и изменил пейзажи. В сети показали фото до и после ЧП.