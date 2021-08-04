Вместо красочных пейзажей – выжженная земля: как пожары изменили леса в Турции. Фото до и после

По состоянию на среду, 4 августа, в Турции не прекратились лесные пожары. Первое возгорание произошло неделю назад, 28 июля, и за это время огонь сжег землю и изменил пейзажи.

Соответствующие фото и видео опубликовали местные жители в социальной сети Twitter. Как сообщает издание Dailysabah, из десятков пожаров в Турции осталось только 13 (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Самые большие пожары, которые усугубляет ветер, наблюдаются в районах Манавгата и Гюндогмуша в Анталии и в районах Мармариса и Миласа в Мугле. Кроме того, пожары, которые возникшие на фоне сильной жары на западе страны, создают риск дальнейшего повышения температуры и возникновения новых возгораний.

Видео дня

Отмечается, что Турция планирует провести повторную посадку на выжженных территориях. Однако эксперты предупредили о повышении температуры в пострадавших регионах.

Кроме того, продолжающееся изменение климата увеличивает плотность пожаров и затрудняет их тушение. Лесные пожары также меняют погодные условия, значительно увеличивая выбросы углекислого газа в воздух.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Турции продолжили тушить лесные пожары. Огонь подобрался близко к Еникейской теплоэлектростанции в городе Милас, что в 10 километрах от аэропорта Бодрум.