Вместо красочных пейзажей – выжженная земля: как пожары изменили леса в Турции. Фото до и после

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Мир
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В Турции продолжают тушить пожары

По состоянию на среду, 4 августа, в Турции не прекратились лесные пожары. Первое возгорание произошло неделю назад, 28 июля, и за это время огонь сжег землю и изменил пейзажи.

Соответствующие фото и видео опубликовали местные жители в социальной сети Twitter. Как сообщает издание Dailysabah, из десятков пожаров в Турции осталось только 13 (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Самые большие пожары, которые усугубляет ветер, наблюдаются в районах Манавгата и Гюндогмуша в Анталии и в районах Мармариса и Миласа в Мугле. Кроме того, пожары, которые возникшие на фоне сильной жары на западе страны, создают риск дальнейшего повышения температуры и возникновения новых возгораний.

Видео дня
Лес до и после пожара.
Фото до и после пожаров в Турции.

Отмечается, что Турция планирует провести повторную посадку на выжженных территориях. Однако эксперты предупредили о повышении температуры в пострадавших регионах.

Кроме того, продолжающееся изменение климата увеличивает плотность пожаров и затрудняет их тушение. Лесные пожары также меняют погодные условия, значительно увеличивая выбросы углекислого газа в воздух.

Огонь вспыхнул в лесах.
Огонь тушили авиацией.
От пожаров пострадало много людей.
Огонь не могут потушить неделю.
Спасатели продолжают тушить огонь.
Пожары выжгли землю.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Турции продолжили тушить лесные пожары. Огонь подобрался близко к Еникейской теплоэлектростанции в городе Милас, что в 10 километрах от аэропорта Бодрум.

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