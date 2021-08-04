В Турции лесные пожары охватили ТЭЦ, власти начали эвакуацию. Видео
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Лесной пожар в турецком городе Миляс, что в провинции Мугла, 4 августа охватил теплоэлектростанцию (ТЭЦ). Власти начали эвакуацию людей.
Об этом в Twitter сообщил мэр города Мухаммент Токат. Он также опубликовал видео с места происшествия (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Alevler Termik Santrale girdi... Santral şu an tamamen boşaltılıyor ve şimdi sirenler çalıyor... pic.twitter.com/pWBn4bmQPh— Av. Muhammet Tokat (@MuhammetTokat48) August 4, 2021
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