В Турции лесные пожары охватили ТЭЦ, власти начали эвакуацию. Видео

Лесной пожар в турецком городе Миляс, что в провинции Мугла, 4 августа охватил теплоэлектростанцию (ТЭЦ). Власти начали эвакуацию людей.

Об этом в Twitter сообщил мэр города Мухаммент Токат. Он также опубликовал видео с места происшествия (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Alevler Termik Santrale girdi... Santral şu an tamamen boşaltılıyor ve şimdi sirenler çalıyor... pic.twitter.com/pWBn4bmQPh — Av. Muhammet Tokat (@MuhammetTokat48) August 4, 2021

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