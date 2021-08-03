Семью украинского журналиста ночью эвакуировали из отеля в Турции. Видео
Семью украинского журналиста Константина Грубича, которая отдыхала в курортном городе Мармарис в Турции, в ночь со 2 на 3 августа эвакуировали из-за пожара. Вместе с другими туристами их посадили в автобусы и повезли в другое место.
Соответствующие видео в Instagram опубликовала его дочь Владислава Грубич. Куда ее вместе с братом и родителями эвакуировали пока неизвестно. Девушка на связь не выходит.
"Нас все-таки эвакуируют, мы не знаем куда. Позвонил наш туроператор и сказал: быстро собирайте вещи, мы за вами едем, в 22:00 будьте готовы, полностью сдавайте номер. Мы собрали вещи за 15 минут", – сказала Владислава.
Добавим, что согласно геолокации семья отдыхала в отеле Fortezza Beach Resort, который находится в городе Мармарис. Сейчас это один из городов в котором спасатели продолжают тушить пламя.
К моменту эвакуации семья отдыхала в отеле уже несколько дней, в сеть иногда выкладывали фото пожаров, которые были заметны на другом берегу моря. А уже в понедельник, 2 августа, огонь подобрался ближе к гостинице.
На видео заметно, что эвакуированных туристов везут десятками автобусов. По дороге они проезжали пункт помощи, где местные приносят воду и еду для спасателей.
В Facebook отец девушки, украинский журналист Константин Грубич написал, что семью переселили в другой отель.
Как сообщал OBOZREVATEL :
В Турции состоянию на вторник, 3 августа, продолжается тушение еще 10 пожаров в пяти регионах. Известно о смерти по меньшей мере 8 человек, погибших в результате пожаров.
Турецкие издания отмечали, якобы организация "Дети огня", признана в стране террористической, взяла на себя ответственность за поджоги лесов. Официальные лица информацию не прокомментировали.