Авдеевка освобождена 7 лет назад: как проходила блестящая операция ВСУ

Семь лет назад, 29-30 июля 2014 года, Вооруженные силы Украины совместно с бойцами "Правого сектора" в ходе блестяще проведенной операции освободили от оккупантов Авдеевку Донецкой области.

Бои на ее окраинах продолжаются и сегодня: помимо тактической важности города, там находится один из крупнейших в Европе Авдеевский коксохимический завод. За время обороны города Украина потеряла около ста военных, еще сотни бойцов были ранены. К годовщине освобождения Авдеевки OBOZREVATEL предлагает вспомнить события тех дней в деталях.

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Авдеевка, с конца апреля 2014 года находившаяся под контролем так называемой ДНР, была освобождена 30 июля 2014 года.

Блестящую освободительную операцию провели военные 2-й батальонно-тактической группы 93-й отдельной гвардейской механизированной бригады "Холодный Яр" совместно с бойцами "Правого сектора". На вооружении украинцев было три танка и пять БМП-2.

Операция началась вечером 29 июля. Отражая шквальный обстрел террористов, украинские бойцы дошли до центра города, взяли под контроль исполком и отделение милиции.

Утром 30 июля зачистка продолжилась. Военные объехали большую часть Авдеевки и нашли брошенный склад боеприпасов: в спешке сбегающие боевики ДНР мало что успели вывезти из города.

К счастью, освободительная операция обошлась без потерь. Ее важность состоит в том, что Авдеевка является частью донецко-макеевской агломерации и позиции вокруг нее позволяют контролировать северные окраины Донецка и Ясиноватой, южные окраины Горловки, а также скоростную трассу "Донецк – Горловка".

Вот как вспоминает события 28-30 июля непосредственный участник событий Кирилл Недря ("Доцент"), в прошлом – замкомандира 5 механизированной роты:

В 2021 году Авдеевка отмечает седьмую годовщину своего освобождения. На 30 июля в городе запланированы праздничные мероприятия: торжественное поднятие флагов военных подразделений, возложение цветов, выставки и т.п.

При этом бои на окраинах Авдеевки продолжаются и сегодня. Так, в частности, 1 июля оккупанты обстреляли ее частный сектор, в результате чего несколько жилых домов охватил пожар.

За время обороны города Украина потеряла около 100 военных, еще сотни бойцов получили ранения. В 2017 году под Авдеевкой был открыт мемориал воинам, погибшим в Авдеевский промзоне и в ее окрестностях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее контрразведчики СБУ разоблачили двух наемников так называемой "ДНР", причастных к пытках украинских военных. В 2014 году они вошли в преступный батальон "Восток", где занимали "должности" командиров.