В Мариуполе военные развернули огромный флаг Украины: установлен рекорд. Фото

В воскресенье, 11 июля, в Мариуполе военнослужащие отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады развернули Государственный флаг Украины длиной в 128 метров. Было зафиксирован национальный рекорд.

Это мероприятие было посвящено в честь празднования дня создания военной части, что отмечается 12 июля, передает пресс-центр штаба ООС. Всего в мероприятии приняло участие более 400 военных, ветеранов АТО/ООС и представителей общественности.

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"Этой акцией мы не только отмечаем годовщину бригады, но и в очередной раз напоминаем, что Мариуполь – это Украина", – сказал заместитель командира бригады по морально-психологического обеспечения подполковник Андрей Грузинцев.

Отмечается, что сшить флаг военным помогали волонтеры из Закарпатской области. Далее огромный флаг отправится в Закарпатье, где он будет развернут на День Независимости Украины.

Добавим, что ураинские военные запустили в небо над оккупированным Донбассом огромный флаг Украины на синих и желтых шариках.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине на поле высеяли крупнейший в стране Государственный герб. Общая площадь поля с гербом составляет 60 000 кв.