В Раду внесли законопроект о расторжении договора аренды Почаевской лавры с УПЦ МП

В Верховную Раду Украины внесли законопроект о расторжении договора аренды комплексов сооружение Почаевской Успенской лавры с УПЦ МП. Документ уже передали на рассмотрение руководству парламента.

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Соответствующий проект постановления опубликован на сайте Рады. Стоит отметить, что сам текст документа пока не опубликован.

"Проект постановления об обращении Верховной Рады Украины в Кабинет министров Украины о расторжении с Украинской православной церковью московского патриархата договора аренды комплексов сооружений Почаевской Успенской лавры №9179 от 03.04.2023", – говорится в сообщении на портале.

Как известно, соглашение об аренде между сторонами действует до 2052 года.

Отметим, что сейчас происходит скандал вокруг Киево-Печерской лавры. Представители УПЦ МП должны были окончательно покинуть ее территорию 29 марта в связи с расторжением договора об аренде со стороны Министерства культуры Украины из-за многочисленных нарушений.

Но на следующий день, 30 марта, возле одного из храмов монастыря собрались заблокировавшие двери верующие УПЦ МП.

В это время бывший наместник Лавры – митрополит Павел угрожал журналистам избить их палкой. 30 марта должна была начать свою работу комиссия Минкульта по описанию имущества монастыря. Однако ее работу представители Московского патриархата начали сразу же блокировать.

Как сообщал OBOZREVATEL, правоохранители сообщили о подозрении священнику УПЦ МП за препятствование журналистской деятельности. Злоумышленник на территории Киево-Печерской лавры повредил технику съемочной группы СМИ.

Также 3 апреля правоохранители открыли еще одно уголовное производство по факту происшествия в Киево-Печерской лавре. В частности, они расследуют возможный факт незаконного удержания религиозных святынь.

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