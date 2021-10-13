В работе Telegram произошел масштабный сбой

В ночь на среду, 13 октября, в работе мессенджера Telegram произошел масштабный сбой. О проблемах в работе сообщали пользователи по всему миру, в том числе из Украины.

Они также наблюдались в России, Беларуси, Польше, Германии, Албании, Молдове и других странах. Об этом свидетельствуют данные системы Downdetector (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Как видно на карте, больше всего жалоб на работу Telegram поступило из Киева, Москвы и Санкт-Петербурга. Большинство пользователей столкнулись с проблемами в работе приложения, также жаловались на соединение с сервером и невозможность отправлять сообщения.

Видео дня

Предыдущий масштабный сбой в Telegram произошел 4 октября. Об ошибках сообщали пользователи из Украины и России.

Отметим, что мессенджер давно преодолел отметку в 500 миллионов активных пользователей (ежемесячно) и рост продолжается. Такой популярностью пользуется в своих интересах как откровенный криминал (наркоторговцы, продавцы детской "клубнички" и др.), так и сотрудники специальных подразделений страны-агрессора. Бороться же с опасным для жизни и здоровья контентом, рассчитанным на украинцев, чрезвычайно сложно. Подробнее читайте в нашем материале.

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