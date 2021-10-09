В "Приват24" произошел сбой: платежи не проходят

В ПриватБанке 9 октября произошел технический сбой. В результате в "Приват24" платежи проходят с задержкой, в финансовом учреждении предлагают не делать повторные платежи.

Об этом со ссылкой на сообщение пресс-секретаря банка сообщило "Громадське". Так, если во время попытки провести платеж система "зависла", делать повторный платеж не нужно. Он произойдет с опозданием. Если сделать повторный перевод, то деньги переведут на карте.

Информацию о временном техническом сбое также подтвердили и на горячей линии банка. Что именно произошло, в финансовом учреждении не рассказывают. Однако при этом обещают в ближайшее время проблему решить.

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При этом следует помнить, что у клиентов банка есть возможность совершать платежи альтернативным способом. Вариантов несколько:

SMS-банкинг. Работает не со всеми картами и не всеми типами платежей, но позволяет пополнить мобильный счет или перевести деньги на карту. Для этого нужно отправлять SMS на номер 3700, в тексте сообщения должны содержаться определенные команды.

Платежи по телефону. Чтобы воспользоваться услугой, нужно позвонить на номер 3700. Делать это обязательно с того номера, который привязан к карте ПриватБанка. В голосовом меню автоответчика есть пункт "Платежи по телефону". Дальнейшие инструкции предоставит робот.

Отметим, похожий сбой произошел в банке буквально несколько недель назад. Тогда клиенты не могли попасть в приложение Приват24.

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